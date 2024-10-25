男酒駕拒檢倒車百米逃逸！警破窗逮人　短褲妹急喊：大哥不好意思

記者白珈陽／台中報導

台中市民33歲黃姓男子今天（25日）清晨6時許，因開車未打方向燈遭巡邏員警攔查，但搖下車窗後飄出濃厚酒味，警方要求停車受檢，黃反而加速倒車超過百公尺企圖逃逸，員警見狀立刻追上前去，並以警棍擊破擋風玻璃，黃才下車受檢，副駕駛座的短褲妹則嚇得向警方求情，連說好幾聲「大哥不好意思」。全案依公共危險等罪將黃男送辦，同車短褲妹也被依法處連坐罰。

台中第四警分局表示，黎明派出所警員今天清晨6時許執行巡邏勤務，行經文心南七路與東興路口時，發現1輛自小客車未依規定打方向燈，主動上前攔查，員警要求黃姓駕駛搖下車窗後，馬上聞到濃濃酒味，以酒精檢知器初步檢測，顯示有酒精反應，便示意黃男停車受檢。

▲黃男酒駕倒車逃逸遭警方破窗，短褲妹嚇得向警方求情，連說好幾聲「大哥不好意思」。（圖／記者白珈陽翻攝）



未料黃男不但不下車，反而加速倒車百公尺，員警立即騎乘警用機車再次將其攔下，但黃男仍然不肯下車，還作勢加速駛離，員警立刻使用警棍破窗，黃男這才下車。

黃男下車同時，副駕駛座衝出1名女子，雙手合十不斷向警方表示歉意，連說數次「大哥不好意思」，黃男也疑因泥醉，對員警問話答非所問，並重複聲稱「要找我的律師」。經警方帶回偵訊，黃男辯稱與同車友人在KTV夜唱結束，期間喝了幾罐啤酒，到清晨以為酒精消退，才開車返家。

▲▼黃男酒駕拒檢，反而加速倒車數十公尺，員警立即騎乘警用機車再次將其攔下，但黃男仍然不肯下車，還作勢加速駛離，員警立刻使用警棍破窗，黃男這才下車。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方偵訊後依違反公共危險、妨害公務罪嫌，將黃男移送台中地檢署偵辦；同車女子（25歲）則依道交條例第35條第8項處連坐罰。

台中市第四警分局長陳祥麟表示，酒駕行為不可取，並強調員警將全力取締防制酒駕發生，建立全民零酒駕的共識。再次提醒民眾若想要盡興喝酒又安全到家，可選擇代駕服務、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式返家。