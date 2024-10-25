快訊／偷高鐵TGo、國泰小樹點　「點數2盜」羈押禁見...再追捕共犯

▲「點數大盜」鄭姓男子（中）到案被羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

北市鄭姓無業男子今年（2024年）與游姓男子，涉入侵網站盜取台灣高鐵TGo會員點數與信用卡用戶點數，除用於兌換家電、3C產品，還轉送親友或兜售變現，台北地檢署昨（24日）搜索約談鄭、游2名點數大盜，訊後聲押禁見，台北地院今均裁准，同案另6名共犯經檢方複訊後都請回。

本案源於鐵路警察局今年9月陸續接獲報案，高鐵TGo會員點數頻傳遭人盜用帳密竊走，受害者約500人，鐵警成立專案小組報請北檢指揮偵辦，本月（10月）中旬拘提涉嫌重大的28歲鄭男到案，查扣手機、3C產品等贓證物。

鄭男被檢方諭知交保2萬元，調查局另接獲線報，指國泰關係企業所發行的「小樹點」兌換網站，也傳出遭盜點數情形，報請北檢指揮偵辦，發現鄭男同樣涉有重嫌，且非單一事件，而是集團式犯案。

▲「點數大盜」游姓男子（中）到案被羈押禁見 。（圖／記者劉昌松攝）

承辦檢察官郭盈君查出鄭男與同夥游男從不明來源取得民眾帳密，涉嫌盜取TGo點數後，再以這些帳密登錄「小樹點」兌換網站嘗試，利用多數會員在不同網站使用相同帳密習慣，藉此偷走受害人點數。

鄭、游2人接著將得手的點數，向百貨公司、3C通路兌換現金抵用券、家電與3C產品自用或轉賣，並找「車手」跑腿，或把點數轉送親友、兜售變現等，估算不法所得達數十萬元。

北檢昨指揮調查局台北市調查處搜索鄭男等人住家等12處地點，約談鄭、游與6名共犯到案，訊後以鄭、游2人涉犯加重詐欺取財、妨害電腦使用等罪嫌，且有勾串滅證之虞聲押禁見，後續將追查在逃共犯。