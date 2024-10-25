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潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

▲下雨,暴雨,午後雷陣雨,梅雨 。（圖／記者林敬旻攝）

▲明天受到颱風外圍雲系影響，東半部、南部不定時有短暫陣雨發生。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣依舊不穩定，中央氣象署指出，明天持續受到潭美颱風外圍雲系影響，東半部、南部不定時有短暫陣雨，南部及中部以北山區有局部大雨發生，下周一有另一波東北季風南下，北部及東半部有短暫陣雨，持續一整周，且最低溫落在下周二，北台灣低溫降至20度左右。

氣象署預報員葉致均說，潭美颱風目前持續以偏西方向前進，可能在周日之後轉向往東大折返，往台灣方向移動，但大氣條件不利於發展，強度減弱為熱帶性低氣壓，加上東北季風南下，也影響強度，因此潭美颱風折返對台灣較無影響。

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▲▼潭美、康芮颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲潭美、康芮颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

至於今日上午生成的康芮颱風，葉致均表示，短期內沿著太平洋高壓導引往西北西方向前進，下周一、二北轉朝琉球海面往日本方向移動，部分模式資料顯示，北轉時間比較晚，可能距離台灣較近，因此要觀察後續路徑發展，但不會與潭美颱風交會，沒有藤原效應。

未來一周降雨趨勢，葉致均指出，明天仍受到潭美颱風外圍雲系的影響，且大氣環境不穩定，東半部及南部不定時有短暫陣雨出現，中部以北地區多雲到晴，留意午後短暫陣雨，但南部、中部以北山區也有局部性大雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他進一步說明，周日台灣附近以東北風偏東風的環境為主，北部、東半部有局部短暫降雨， 其他地區以午後雷陣雨的型態為主。下周一有另一波東北季風南下，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，其他地區以午後雷陣雨為主，這樣降雨型態持續一整周。

溫度部份，葉致均表示，明、後天氣溫回升，各地高溫29至31度，但下周一東北季風影響，北台灣氣溫逐步下降，最低溫落在下周二，北台灣高溫24、25度左右，感受較涼爽，低溫22度，部份空曠地區再低1、2度。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

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