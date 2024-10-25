70歲男還錢給同學「對方僅28歲」　警銀苦勸：阿北你被騙了啦

▲7旬李姓男子遭詐騙提款35萬元，準備匯款給詐團。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名70歲李姓男子遭詐騙，欲匯款35萬元還給借他錢的同學，但行員一查其匯款帳戶所有人僅28歲，李男才改稱是同學女兒；行員則通報警方，經了解，李男是加入投資群組，想匯款請理專幫忙買股票賺錢，員警則苦勸，並舉案例說明此為假投資真詐騙，李男最終放棄匯款保住養老金。

▲李男一度氣憤地離開，想到他家銀行匯款。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所員警陳昌駿24日14時30分許，接獲轄區金融機構通報，表示民眾有異常匯款狀況，請員警到場協助勸導。員警抵達瞭解，該位李姓民眾表示跟專科同學借35萬元準備匯款還他，對於行員通報警方表達不滿，但經查詢其匯款帳戶所有人只有28歲，被害人又改口表示，帳戶應該是同學女兒的。

▲員警勸說並舉案例，終讓李男了解詐團「假投資真詐騙」伎倆而放棄匯款。（圖／桃園警分局提供）

警員查出該帳戶曾被通報異常的警示帳戶後，李男氣憤想離開到別家銀行匯款，員警立即將其攔下，員警與行員苦口婆心勸導，被害人說是加入投資群組，想匯款請理專幫忙買賣股票，員警向其說明這是詐騙集團慣用假投資真詐騙手法，整個都是詐團群演，目的就是要騙錢，並舉實例勸阻，被害人最終放棄匯款。