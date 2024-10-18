15歲少年撞死人打給同學！他現場受訪喊：駕駛有點嚇到　一群人笑比YA

▲曾姓少年同學受訪。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市內湖區一名15歲曾姓少年17日晚間6時許，偷開外公的車出門，失控撞進東湖市場內一間臭豆腐店，造成3死2傷的慘劇！據了解，事發後曾姓少年曾打電話給同學稱「出事了」，同學趕到現場才發現事情大條，而這名同學也接受媒體訪問，但受訪過程中後方一群友人嬉皮笑臉，甚至頻頻對著鏡頭比YA，令人相當搖頭。

回顧整起事發經過，曾姓少年趁著外公、外婆15日出國遊玩的空檔，17日下午搭捷運回家後，偷走外公的車鑰匙，騎腳踏車出發至停放車輛的汐止停車場，將車輛偷偷開走，晚間6時許更將車輛開上汐湖二橋，晚間6時05分下橋後延東湖路行駛，要左轉安康路時，疑似因會車緊張，一路蛇行、碰撞兩側汽機車後，直直撞進東湖市場臭豆腐名店內。

▲車禍現場滿目瘡痍。（圖／記者黃彥傑攝）

曾姓少年的國中同班同學透露，案發前曾姓少年曾向他透露想學開車，同學極力勸阻，不料，曾姓少年仍偷偷開車上路釀禍，同學表示，事發後接到曾姓少年的電話，對方稱「出事了」，沒想到趕抵現場卻發現事情大條了，他稱「我這次完全沒有要挺你的意思了，不聽我的勸告跑去開車，你這次這樣真的太過分了。」

而事發當晚該名同學曾接受媒體訪問，稱自己到場時見到3個人倒在地上，救護人員正在CPR，「駕駛類似有點嚇到，眼神就是有點呆滯、冷血的感覺」，並未透露，自己就是駕駛的同學，因接到曾姓少年電話才趕抵現場，另外，受訪過程中，站在他後方的一群友人嘻皮笑臉，頻頻對鏡頭比YA，並湊上前想聽清楚記者提問，態度相當輕浮。