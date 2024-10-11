國小風雲人物！他Google「長大近況驚呆」　一票人都搜過

▲原PO好奇國小風雲人物的長大近況。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人都好奇，當年一起讀書的同學都在幹嘛呢？一名網友透露，最近好奇在Google搜尋國小的風雲人物，有的當醫師、老師與創業，也有人學壞，或是銷聲匿跡的，其中一位帥氣男同學長大考上警察，結果最近臉書不見了，而新聞跳出同名同姓的員警被判刑，讓原PO驚呆「若真是他，還真是不勝唏噓！」

一名網友在Dcard表示，從小學畢業已20多年之久，最近心血來潮搜尋當年資優同學近況。這些風雲人物包括，同班同學、不同班但同補習班，甚至是名聲響亮但並不認識的同學等。

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原PO透露，這些資優生在學業上表現出色，有些人名字特殊，很容易就能在網路上找到他們的資訊，甚至是照片，「有的人發展很好，有當醫生、大學教書、創業的，也有人完全銷聲匿跡」，有的甚至在社群平台自述，升了國中後學壞，導致成績一落千丈。

比較令原PO訝異的是，當年一位在校園中極具人氣的男生，不僅帥氣，連成績和運動細胞都很好，連他們班的女生都偷偷暗戀，幾年前搜尋過他臉書，從事一名員警，結果最近卻搜不到了。

不死心的原PO再次Google，發現一則與這位男生同名同姓的警員，因為職務便利竊取民眾個資被判刑的新聞，讓原PO嚇壞直呼，「沒那麼巧吧？而且他的名字也不是菜市場名...若真是他，還真是不勝唏噓！」

對此，原PO也好奇拋問，「大家會不會因為好奇那些小學時遇見的資優生的近況，去Google他們嗎？」

底下網友熱議，「我也好奇我的89同學，查了一下有的在賣車、有的被關了、有的走了」、「我查到國小正妹同學下海」、「班上第一的真的當醫生」、「論長相的話，有搜過以前幼稚園覺得蠻可愛的男生，結果長大變有點微胖的宅男樣；女生倒是大部分都學會化妝了，變化超大，也有變瞎妹在抖音跳舞就是」、「我有國小同學，小學成績很普通，後來知道她考到台大後...大一還大二跳樓了，感覺起來她可能國高中生涯被家裡逼得很緊」、「我只會搜以前的班花」、「已經忘記班上有誰了」。

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