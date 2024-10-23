高中生曝「班上有打X群」　1態度她超衝擊：以破處為榮？

▲示意圖，與本文無關。（圖／PAKUTASO）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多人對於「性」越來越開放，初體驗的年紀也有越來越早的趨勢，就有女網友表示，有高中職生告訴她，班上有「打砲群」，還會問同班但不在群裡的同學怎麼還沒破，令她很傻眼，「他們才15歲啊…」引發話題。

這位女網友在Dcard發文「現在的小孩怎麼以破了為榮？」文中表示，「有高中職生告訴我，他們班有打砲群，甚至還會問同班但不在群裡的同學怎麼還沒破」，這令她很傻眼，畢竟也才15歲左右，「甚至都毫不羞恥又自信的說他們都是無套內射，甚至還有專門做八大，做到同學的爸爸的…」

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貼文引發熱議，「一半是唬爛仔」、「真的唬爛居多」、「半真半假，主要也要看校風」、「跟現在無關啊…20年前的你以為不是這樣嗎？」「其實每個年代都有，只是以前網路不發達而已」、「每個年代都有，只是現在傳播資訊更快更透明。」

還有人指出，「並不是『現在的』小孩怎麼了，我那個年代，我國中時，在補習班就聽到女同學在跟其他同學分享、炫耀各種姿勢。其實原本也想說是唬爛，但其他同學跟我說，真的很多同齡人這樣。所以跟年代無關吧？主要是環境？」

留言中，也有學校老師現身，「身為學校老師，真的是直接放棄改變這些孩子了，只能明確告訴他們，16歲以下的性行為犯法，如果被發現，就要有本事承擔上法庭的後果；然後開始瘋狂提醒／拜託他們一定要戴套，保護自己保護別人、防性病防懷孕，至少人生還有退路。」

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