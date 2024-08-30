LINE「1功能」按了爆尷尬　全場秒點頭：要趕快道歉

▲同學誤按群組通話，超多人有相同尷尬經歷。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人都有工作、家庭或是學校的LINE群組，方便連絡與分享訊息。而一名網友笑稱，看到有同學急著在群組道歉，結果往前看前兩封訊息，讓他秒懂笑虧「同學我真的不敢想像你有多尷尬！」文章曝光後，引來萬人也+1笑喊，「死去的回憶突然攻擊我」、「而且一定要用畢生最快的速度打：按到+抱歉」。

一名網友在《Threads》表示，看到班上LINE群組跳出3封訊息，分別是「開始了LINE群組電話」、「按到」、「抱歉」，看著同學又快又急的舉動，讓原PO也笑得趕緊截圖。

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原來同學誤按群組通話，就怕真的有人接起來，嚇得立刻關掉通話，以及發訊息道歉，讓原PO笑虧，「同學我真的不敢想像你有多尷尬！」

文章引來2.1萬人爆共鳴回應，「死去的回憶突然攻擊我」、「重點是我朋友超靠北，還點表情」、「不孤單」、「我是打給班上一個不認識的同學，超尷尬」、「已讀75...照片傳錯人」、「畢業後沒多久，不小心把晚安傳到班群，有幾個人在我沒收回前已讀了」、「而且一定要用畢生最快的速度打：按到+抱歉」、「讓我想起來之前跟朋友聊天，聊一聊按到語音通話，我還愣了幾秒才掛掉...尷尬」、「這根本我！我在大學新生班群誤按」、「這根本我==，甚至打了一個小時」。