　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

半年約會花30萬「女友都分手」　男生秒懂：單身買房又買車

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO發現，身邊友人幾乎放棄追女友了。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

有些人直言，交往真的多了很多開銷！而一名網友直呼，發現身邊朋友都處於半放棄狀態，專研自己的興趣，不再積極猛追對象，背後原因是「愛情又不可以靠努力得到。」原PO也自曝，追了十多位女生最後都失敗收場，因此好奇大家怎麼看？文章釣出一名苦主回應，半年就花了30萬約會，現在又恢復單身了。

一名男網友在Dcard以「為什麼男生現在都不主動追女生」為標題表示，以前遇到心儀對象，許多男生都會主動出擊追求，甚至見過追了1年不死心，做各種行為討好對方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而原PO發現，現在的男生主動示好幾次後，如果對方沒有明顯的回應，就會選擇放棄並尋找下一個目標，「或者一堆人說隨緣順其自然。」

原PO透露，身邊朋友們大多已經處於半放棄的狀態，反而專研自己的興趣多於追妹子。他直言，現在的男生比起以前真的懶散很多，有的乾脆單身就好。

話鋒一轉，原PO自認對追求異性也慢慢看開了，「每次都花很多時間心機金錢在女生身上，追了十多個女生可是最後都是失敗收場，覺得心累，其他方面只要努力一定有些成果，愛情又不可以靠努力得到。」

對此，原PO也好奇拋問，「有沒有人有同感，單身的你們是怎樣想的呢？是很想追女生還是打算自己一個人就好了？」

底下網友熱議，「自從放棄追女生之後，我買房又買車，房貸也快還完了，跟大學同學、碩班同學一直都有聯絡，常常揪看電影、打保齡球、撞球」、「因為這個時代是躺平的世代，不需要有伴侶因為沒有繁殖的必要...繁殖只會給大資本家當奴隸」、「大家比較愛自己吧」、「嘗試追女生近半年，見面吃飯認識近20位，篩出兩位嘗試交往，最近都分手不聯絡了，我也不想追了，追女勞心勞力沒有結果，近半年光是約會開銷約30萬...錢存下來自己買快樂還比較實在」、「女生不是靠追的是靠吸引」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大谷50轟球「出價第2高」是他　1.12億放棄：盡力了
立院三讀都更條例修正　放寬老屋容積認定估27萬戶受惠
大谷50轟球得主是誰？中信否認　K董笑稱：不是我吧
《民防法》遭綠退回！藍決策急轉彎　黨團內部認：溝通失誤
張國煒賣萌喊「我是小白兔」：躲在牆角被弄來弄去
康芮颱風「各國路徑」預測曝　一條紫色直撲台灣
黃牛夫妻檔「秒殺50張周董門票」手法曝
全美2500萬人提前投票　「台灣模式」美國選民喊：該學習

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爽訂日本便宜機票「一看不對勁」　內行人曝2個時間點：住貴又人多

「不想要女兒當村姑！」務農被女友媽看不起　他曝年收400萬真相

個人申請「294校系只採計1科」創3年新高　專家：降低招生門檻

黃牛夫妻囂張言論被挖！「看我不順眼可以報警舉發」全場怒了

半年約會花30萬「女友都分手」　男生秒懂：單身買房又買車

沒人比他們能忍！「忍耐力最強」TOP3星座　不到最後不爆炸

與潭美颱風同在低壓帶「康芮不一定往北」　粉專曝侵台機率

交往10天就壞壞「會被當成隨便的人？」　網點出關鍵：很好的回憶

大谷1.4億50轟球買主是台人！財經網美「知道誰了」5字曝身分

潭美颱風環流沒消散「明雨區擴大」　下周低溫探20度

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

萌娃爆哭緊抓頭髮不放　爸慌張崩潰救援：放開！

雙北等4縣市明午前達停班課標準！共伴發威　雨量預報上修

全台最大黃牛夫妻落網！爽住5星級飯店　周杰倫門票已預收200萬

爽訂日本便宜機票「一看不對勁」　內行人曝2個時間點：住貴又人多

「不想要女兒當村姑！」務農被女友媽看不起　他曝年收400萬真相

個人申請「294校系只採計1科」創3年新高　專家：降低招生門檻

黃牛夫妻囂張言論被挖！「看我不順眼可以報警舉發」全場怒了

半年約會花30萬「女友都分手」　男生秒懂：單身買房又買車

沒人比他們能忍！「忍耐力最強」TOP3星座　不到最後不爆炸

與潭美颱風同在低壓帶「康芮不一定往北」　粉專曝侵台機率

交往10天就壞壞「會被當成隨便的人？」　網點出關鍵：很好的回憶

大谷1.4億50轟球買主是台人！財經網美「知道誰了」5字曝身分

潭美颱風環流沒消散「明雨區擴大」　下周低溫探20度

世界大賽前先禮有兵 賈吉、大谷翔平、貝茲和索托互相稱讚

她小腸中風壞死「大範圍切除190公分」　術後營養照護成續命關鍵

走進尼德蘭繪畫時代　奇美博物館特展揭開《畫師們》創作祕辛

展現出色調解能力　屏東里港交通組8警再度獲獎

轟林右昌人馬危害基隆！　國民黨爆海科館長耍官威、霸凌員工

落實CSR進校園！wpd達德能源推廣環保與綠能教育

崔敏煥外出找小姐「當天首爾淹大水」　韓網酸爆：放妻小在家像話嗎

爽訂日本便宜機票「一看不對勁」　內行人曝2個時間點：住貴又人多

LE CREUSET再推寶可夢聯名系列　讓小孩把飯菜吃光光

營造廠涉陪標「錯字都一樣」拒繳573萬押標金　執行分署13天搞定

生活熱門新聞

他出現杵狀指確診肺結核　醫：一旦發現快就醫

宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

快訊／21號颱「康芮」生成！雙颱共舞　今續防潭美共伴大雨

早餐店加蛋15元　王浩宇：買不起蠻可悲的

大谷1.4億50轟球買主是台人！財經網美曝身分

暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐

4縣市「超大豪雨」紫爆　準康芮恐牽引潭美

潭美豪雨高峰到明晨！準「康芮」颱風3條路徑曝

快訊／豪雨狂炸陽明山　北市增至4校明天停班停課1天

潭美颱風路徑詭異「轉東又向西」雨彈再一天　下周降溫狂跌7度

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

康芮颱風「各國路徑」預測曝　賈新興：觀察與潭美彼此影響

王淺秋爆「柯媽媽不喜歡蔡壁如」全因這1事

他從地下變成教父級刺青師！　王陽明譽傳奇

更多熱門

相關新聞

交往10天就壞壞「會被當成隨便的人？」

交往10天就壞壞「會被當成隨便的人？」

情侶若穩定交往一段時間，可能就會有更親密的發展。近日則有網友發文表示，她自己很享受性愛，若與男友交往約莫10天就發生關係，會不會被當作隨便的人？貼文曝光後，引發底下網友討論。

NanaQ被前任問「分手會怎樣」！　無奈求解：到底什麼意思？

NanaQ被前任問「分手會怎樣」！　無奈求解：到底什麼意思？

NanaQ分手前「遭前任封鎖」！　失戀怕被笑：我心也是肉做的

NanaQ分手前「遭前任封鎖」！　失戀怕被笑：我心也是肉做的

NanaQ「看新聞才知」前任早想分！　被甩失戀再發聲：心好苦

NanaQ「看新聞才知」前任早想分！　被甩失戀再發聲：心好苦

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

關鍵字：

追女友交往花費開銷

讀者迴響

熱門新聞

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」1年前洩尪事業

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」影片萬人朝聖

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！享壽75歲　

黃牛夫妻去年曾怨沒搶到周杰倫門票爆乳人妻是「全台最大黃牛」　搶嘸他的香港門票

律喜忍1年親爆崔敏煥「多次叫小姐」錄音檔

台積電法說會暗藏1風險　恐讓台灣經濟崩盤

他出現杵狀指確診肺結核　醫：一旦發現快就醫

宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

工程師升職被拗請客　友狠點2.2萬和牛牛排

苦苓出國半夜「倒在血泊中」領隊動作超詭異

快訊／21號颱「康芮」生成！雙颱共舞　今續防潭美共伴大雨

更多

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面