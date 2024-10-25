半年約會花30萬「女友都分手」　男生秒懂：單身買房又買車

▲原PO發現，身邊友人幾乎放棄追女友了。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

有些人直言，交往真的多了很多開銷！而一名網友直呼，發現身邊朋友都處於半放棄狀態，專研自己的興趣，不再積極猛追對象，背後原因是「愛情又不可以靠努力得到。」原PO也自曝，追了十多位女生最後都失敗收場，因此好奇大家怎麼看？文章釣出一名苦主回應，半年就花了30萬約會，現在又恢復單身了。

一名男網友在Dcard以「為什麼男生現在都不主動追女生」為標題表示，以前遇到心儀對象，許多男生都會主動出擊追求，甚至見過追了1年不死心，做各種行為討好對方。

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然而原PO發現，現在的男生主動示好幾次後，如果對方沒有明顯的回應，就會選擇放棄並尋找下一個目標，「或者一堆人說隨緣順其自然。」

原PO透露，身邊朋友們大多已經處於半放棄的狀態，反而專研自己的興趣多於追妹子。他直言，現在的男生比起以前真的懶散很多，有的乾脆單身就好。

話鋒一轉，原PO自認對追求異性也慢慢看開了，「每次都花很多時間心機金錢在女生身上，追了十多個女生可是最後都是失敗收場，覺得心累，其他方面只要努力一定有些成果，愛情又不可以靠努力得到。」

對此，原PO也好奇拋問，「有沒有人有同感，單身的你們是怎樣想的呢？是很想追女生還是打算自己一個人就好了？」

底下網友熱議，「自從放棄追女生之後，我買房又買車，房貸也快還完了，跟大學同學、碩班同學一直都有聯絡，常常揪看電影、打保齡球、撞球」、「因為這個時代是躺平的世代，不需要有伴侶因為沒有繁殖的必要...繁殖只會給大資本家當奴隸」、「大家比較愛自己吧」、「嘗試追女生近半年，見面吃飯認識近20位，篩出兩位嘗試交往，最近都分手不聯絡了，我也不想追了，追女勞心勞力沒有結果，近半年光是約會開銷約30萬...錢存下來自己買快樂還比較實在」、「女生不是靠追的是靠吸引」。