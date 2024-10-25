交往10天就壞壞「會被當成隨便的人？」　網點出關鍵：很好的回憶

▲交往多久再發生關係會比較好？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶若穩定交往一段時間，可能就會有更親密的發展。近日則有網友發文表示，她自己很享受性愛，若與男友交往約莫10天就發生關係，會不會被當作隨便的人？貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「交往後多久可以上床」為標題發文，提到她和男友實際交往的時間還不到10天，不過兩人已經認識四個月，且正式在一起前，也曖昧了三個月。由於她個人很享受性愛，所以就想知道，如果兩人交往沒多久就發生關係，男方會不會覺得她很隨便？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「老實說我會覺得太快了，都願意用四個月了解對方了，怎麼一交往十天就能上床，如果重性一開始就直接來不是更快？拖這四個月幹嘛呢」、「幫你翻譯男生說法，越快吃到當然越好」、「確認關係後做愛還好吧？曖昧期做愛比較容易沒結果」、「如果你很重視性方面，那肯定要先試再交往啊」。

也有網友認為，關鍵在於當下氣氛，「我覺得與其在意多久發生，我比較在意是在什麼情況下發生的，如果是氣氛真的到了，天時地利人和，對雙方就會是很好的回憶」、「我跟男友交往後一個月內就上床了欸，主要是氣氛吧」、「不會，主要看氣氛」、「看人，但我覺時機跟氣氛最重要」。