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營造廠涉陪標「錯字都一樣」拒繳573萬押標金　執行分署13天搞定

▲屏東執行分署13個工作天為國庫追回573萬餘元押標金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東執行分署13個工作天為國庫追回573萬餘元押標金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄有二家營造廠於前年投標高樹鄉公所河川疏浚作業時，因為投標文件所載公司地址相近、押標金連號，服務建議書章節與內容相同，甚至連錯字、漏字都一樣，而被認定有重大異常關聯，由於無法提出解釋，被高樹鄉公所依採購法追繳押標金各286萬餘元，但兩公司置之不理。屏東執行分署收案後，13個工作天就追回573萬元。

▲屏東執行分署13個工作天為國庫追回573萬餘元押標金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這二家營造商被高樹鄉公所發現異常後，雖陳稱二家公司獨立運作僅相互支援協助，但公所審查決議仍認為無理由，並依據《政府採購法》向這二家投標廠商追繳押標金各286萬餘元，但兩公司拒繳罰款。

屏東執行分署受理後，調查公司財產及經營狀況，發現這二家營造廠資本雄厚，所承包之各項標案金額龐大，遂直接核發扣押命令凍結其銀行存款帳戶。執行命令一發出，翌日二家業者就趕緊將所欠款項全數匯給公所，公所亦迅速聯絡書記官告知廠商已繳清欠款，分署旋即通知銀行撤銷扣押。

屏東執行分署表示，政府採購法規定辦理150萬元以上標案第一次公告時，應有三家以上廠商投標才能開標決標，旨在確保公共工程採購程序之公平、公開以及日後的施工品質，不同投標廠商間如企圖陪標以擾亂投標秩序，不僅會破壞政府採購制度，連帶地可能也會影響日後工程品質。公共工程與治安、道安、工安、居安密切相關，類此案件移送後屏東分署會強力執行，以維護政府採購法之落實。

為貫徹行政院「五打七安」重大政策，屏東分署將於11月11日上午11時，拍賣「五打七安」相關案件義務人之不動產與汽機車等財產，對法拍有興趣的民眾，歡迎留意分署近期陸續上架的各項拍賣公告。

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