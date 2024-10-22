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做超商早班被婆家看不起！人妻曝「毒菇開公司」嘆：很囂張

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有人妻在超商工作，結果婆家人知道後的反應，讓她很不是滋味，不禁在匿名公社抱怨，「婆家人知道我在做超商早班，很看不起我，毒菇們自己開公司很丘條囂張。」看到貼文後，許多網友也紛紛挺原PO，「隨意看不起他人正當工作的人，才是最丟臉的人」、「在超商上班很強欸，感覺要會的太多。」

人妻在匿名公社大吐苦水，「做超商店員很丟臉嗎？婆家人知道我在做超商早班，很看不起我，毒菇們自己開公司很丘條囂張，出社會妳們啥都不是。」

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看到貼文後，許多網友也紛紛挺原PO，「超商店員很厲害耶」、「正經的工作有份固定收入，她們憑什麼啊？」「我都跟我兒子們說，在超商工作的店員超厲害的。除了收銀、其他的什麼都要會」、「拜託超商店員根本跟神一樣強大好嗎？」「我以前幫公司招人，我都和老闆說那種做過超商有一段時間的，一定要錄取。」

還有人直呼，「最接近生活圈，基本上都是超商，預購或新品上市店員最吃香，搶先一步」、「這樣才好，才不會感情勒索來要錢或借錢，到時候兩面不是人。你有錢自己知道就好，至於其他人怎麼看，那是別人的事」、「能在超商順風順水的人 轉職一般都不會太難適應」、「面試員工的話，超商待超過1年的必錄取啊！」

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