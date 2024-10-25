北橫公路牛鬥路段土石坍滑！路段封閉　預計今12時搶通



▲▼北橫公路台7線93.1k牛鬥路段坍方封閉，預計今12時搶通。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

因東北季風與颱風外圍環流連帶影響，北橫公路台7線93.1k牛鬥路段於今（25）日清晨5時許，發生上邊坡土石坍滑，約1,500立方公尺的土石阻斷道路。公路局東區養護工程分局獨立山工務段已緊急派遣人員與機具進行搶修，預計於今日12時搶通。

公路局表示，台7線牛鬥路85K至94K（百韜橋至牛鬥路段），因土石坍滑阻斷道路，預計於今日12時搶通，而替代道路為：台7線94.3K→台7丙線0.3K（牛鬥）轉宜51線（牛鬥）→宜專一線→台7甲線（往四季、南山、梨山），總行駛時間約27分鐘，總里程約18公里。請注意，宜51線12k至16k 353（智腦至土場）禁行甲、乙、丙類大客車。

公路局呼籲，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，並請注意氣象資訊及道路通阻管制訊息，事先規劃行程與應變準備。公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，以掌握最新道路資訊。另外，豪雨期間山區道路不穩定性高，災後搶通時間需視災情規模而定，敬請用路人提前規劃行程，避免受困滯留。