雨彈炸基隆！七堵自強路積水畫面曝　街道慘變黃河

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

豪雨灌注，經濟部水利署今（24）日下午近2點針對基隆市、宜蘭縣4地發布淹水警戒，其中基隆市仁愛區、七堵區時雨量超過29毫米、24小時雨量突破223.5毫米，列為一級警戒區，其中七堵自強路已開始積水。

▲七堵自強路積水。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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基隆七堵區今下午時雨量超過29毫米，造成自強路積水，大雨傾盆而下，水從山壁狂瀉，山腳下的道路很快便開始積水，細小的水坑迅速擴大，路面變得泥濘難行，路過的行人和車輛都因此放慢腳步。