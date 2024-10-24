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最多省383元！他分析3家速食店「窮鬼吃法」　網跪：月底有著落了

一名網友分享速食店省錢吃法。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲網友分享自己整理的速食店省錢吃法。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

近年來物價節節攀升，除了銅板價的國民小吃相繼漲破百元之外，不少餐飲業者也紛紛喊漲，讓小資族不得不精打細算過日子，就有一名網友分享速食店「窮鬼吃法」，直呼「省下一個便當的價格！」

一名網友在Dcard以「現在速食店的價格都這麼殺嗎」為題發文，表示他研究了麥當勞、必勝客及漢堡王等，3家速食店的「窮鬼套餐」點法，發現麥當勞1+1星級點50元的方案，只要購買勁辣香雞翅和紅茶，就可省下37元，但缺點則是無法吃飽只能當點心。

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原PO透露，必勝客的尖叫自由點也相當划算，午餐99元若選雙層美式臘腸披薩、芝心香腸與可樂，不但可以吃得飽，還能省下70多元，等同一個便當的價位；最超值的是，購買日式照燒雞披薩、酥炸杏鮑菇、可樂只要299元，最多可省383元，不過缺點就是吃不完需要找人分食；最後一間就是漢堡王的超省自由配159元，選購雙層火烤牛肉堡、洋蔥圈、辣薯球及可樂，最高可節省106元。

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「快比便當店便宜了」、「謝謝整理，月底有著落了」、「有時買速食套餐真的很划算，比外面隨便一餐都便宜」、「以前吃麥當勞都會覺得這是比平價更上一階的連鎖店，偶爾可以吃的東西，現在麥當勞反而成為了平價選擇。」

另外也有人分享其他省荷包攻略，「我都吃兩份1+1，兩個漢堡吃的飽，多一杯飲料會拿去給學弟」、「漢堡王有那種網路優惠券，一個花生牛堡+小薯+中杯飲料99，搭學生證再送4塊雞塊」、「漢堡王我都會從蝦皮買電子券再去店面換」、「網購買電子票卷有時也不錯」、「麥當勞還可以用app的點數換來吃。」

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