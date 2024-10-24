沒搶到周杰倫演唱會別怕　還有「這個」可以搶！





▲2024周杰倫演唱會開賣。（圖／翻攝自拓元官網）



記者陳香菱／綜合報導

周杰倫演唱會一票難求，先前有粉絲搞笑在臉書上發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」的活動，現在又有人開始想出奇招，他表示「只要買光高鐵票」，大家就都去不了演唱會，大喊「我看不了你也別想看！」

就有一名網友在Threads上搞笑發文，「大家不要氣餒，你們還有高鐵票可以搶，高鐵票搶完看他們怎麼去演唱會」，還附上一顆愛心，表示對周董迷的愛。

貼文一出，引發大家熱烈討論，還有人提出更瘋狂的想法，「我已經去應徵大巨蛋保全了」、「應該包遊覽車，然後賣車票，大賺一筆」、「把停車場跟路邊包下來，讓他們去停紅線再被拖吊」、「還有住宿可以搶」。

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不少人也幫周董迷想出了解決辦法，「其實可以搭客運」、「他們會開車，甚至揪團一起去 」、「自由座站兩個小時也會到」、「最慘還可以走路」。

很多網友笑瘋，「台灣經濟靠你們了！」、「到時候火車、高鐵也都1萬一張」、「周杰倫撬動了台灣的經濟」、「大家都瘋了XD」、「我看不了你也別想看的概念嗎」。

這次周杰倫12月在大巨蛋連開4場演場會，吸引89萬人搶15萬張門票，不光5分鐘就秒殺，第二次清票能買到的機率更是僅有0.3％，官方這次也宣布了不會加場。