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社會 社會焦點 保障人權

海軍男開車衝海淹死母！押3個月獲釋　「修復式司法」補救家庭關係

▲▼南寮墜海 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲黃姓男子開車載母親衝入南寮漁港，海巡人員獲報趕往搶救。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

在海軍服役的黃姓男子（36歲）今年3月間開車載著母親，到高雄市彌陀區南寮漁港直衝海中，警消和海巡人員將兩人救起，黃男幸運獲救，但黃母送醫不治。黃男事後宣稱母親失智，他不堪長期照顧疲累，才會選擇一起走上絕路，但檢、警發現母親並無失智就醫紀錄，懷疑動機不單純，因此將黃男聲押獲准，而黃男在羈押3個月後被15萬元交保，全案進入「修復式司法」程序，希望經由對話，彌補黃與家人因此案破碎的關係。

全案發生在今年3月24日中午，在海軍服役的黃姓男子開著轎車、載著68歲的母親，衝入南寮漁港中墜海，海巡、警消獲報後立即到場救援，黃男上岸後意識清楚，但母親則宣告不治。

▲▼南寮墜海 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲黃姓男子落海後幸運獲救。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

黃男供稱，因為母親失智需要人照料，擔心久病的母親日後生活困難，長期壓力下才會選擇攜母尋短，據了解，黃男家境無虞，沒有負債，在尋短前曾致電給部隊長官，表達輕生的念頭，部隊還通報協尋，而黃母也沒有鉅額保險或近期加保的紀錄。

檢察官複訊後，認為黃男雖供稱母親有共死的意願，但因黃母並未留下遺書，生前也未透露輕生的念頭，更沒有失智的就醫紀錄，仍有許多疑點需要釐清，因此依蓄意殺害直系血親尊親屬罪向法院聲請羈押獲准。

而黃男在被羈押3個月後，6月間被以15萬元交保，轉介至「修復式司法」程序。目前，黃男已經回到原部隊工作，案件仍由檢方繼續偵查中。

▲一部汽車跌落彌陀南寮漁港，一對母子受困搜救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲轎車衝入彌陀南寮漁港，警消海巡人員前往搶救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

修復式司法是提供與犯罪有關當事人對話的機會，藉以表達自己感受，修復犯罪造成的傷害，並共同處理犯罪後果的過程，相對於現行刑事司法制度著重在懲罰，而修復式司法關注於療癒創傷、復原破裂關係，賦予「司法」新意涵，即在尋求真相、道歉、撫慰、負責與復原中伸張正義。

在此案中，法界人士認為重點不在於黃男如何和解或賠償，而是讓黃男面哥哥及其他家庭成員，述說和修補彼此的創傷，由於此案一旦起訴將採國民法官審判，採「修復式司法」後，是否影響審判結果，有待觀察。

據了解，黃男和母親、哥哥同住，家中的照顧重擔大多壓在兩兄弟肩上，黃母然沒有失智症就醫紀錄，但經常有走失、大小便失禁等，家屬照顧壓力大，案發當天黃母疑似又大小便失禁，黃男長期累積的壓力爆炸，於是興起一了百了的念頭，開車載著母親衝入漁港，釀成悲劇。

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