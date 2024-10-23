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台南藍軍批司法宣示打擊綠能犯罪　為何爐碴案還在地院審？

▲台南市議會國民黨團23日手持「一兼二顧，摸蛤仔兼洗褲，國庫通綠黨」看板，砲轟民進黨執政拿著非核家園神主牌，將古都台南搞成滿城光電板「黑金爐碴的故鄉」。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市議會國民黨團23日砲轟民進黨執政拿著非核家園神主牌，將台南搞成滿城光電板「黑金爐碴的故鄉」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台鹽前董座陳啟昱涉光電黑金弊案，台南市議會國民黨團23日手持「一兼二顧，摸蛤仔兼洗褲，國庫通綠黨」看板，砲轟民進黨執政拿著非核家園神主牌，將古都台南搞成滿城光電板「黑金爐碴的故鄉」。

台南市議會國民黨團副書記長林燕祝、李中岑、發言人蔡育輝、蔡宗豪、王家貞表示，雙十國慶光輝十月，台南的十月卻是黯淡無光，臉上無光，日前民進黨中執委郭再欽和光電廠商蔡清旭等人，在學甲埋爐碴汙染農地，不法獲利高達21.6億元，業者又用人頭買地，利用虛假文件，向銀行詐貸3億多元，檢調兵分18路擴大搜索，檢方以蔡清旭有串證和逃亡之虞，遭羈押。

台南市議會國民黨團指出，22日檢調兵分32路，搜索台鹽綠能、台鹽實業和前董事長陳啟昱等人住居所，此案涉及陳啟昱利用職務之便成立台綠，在鴻暉國際、晁陽開發土地開發商協助下，在台南、嘉義、高雄等地簽下百餘公頃光電租賃契約，跟郭再欽一起詐貸的蔡清旭，也參與台綠弊案，陳啟昱大量安插民進黨權貴種電，浮報工程款，五鬼搬運陪自家廠商，導致台綠2年就虧損2.5億元，陳啟昱等人遭南檢聲押。

台南市議會國民黨團表示，民進黨非核家園政策，台電在2024年底全國20年支付買綠電金額，就高達2兆4千億元，台電喊破產，長期供電還不穩定，全國各縣市頻跳電，更發生多次全國大停電，民進黨終於坦承，北部電力供需差200億度，現在核電全退役，為了供電拼命種電，燃煤和燃氣，台灣人用肺發電，肺癌死亡率不斷飆升，在產業發展面，最讓人心的是，經濟部估算，國內發展AI，用電5年內將增加到8倍，賴清德政府還敢說台灣不缺電？

台南市議會國民黨團怒說，台南市太陽光電發電占全國的20.668％，目前全台南種電面積為2147.24公頃，之前起訴的力暘集團非法小二甲，種電面積只有81.38公頃，不法獲利就高達91億2601萬8763元，還有其他非法小二甲種電嗎？民進黨執政，國庫通民進黨黨庫，「種電搬錢，比詐騙還賺」，用這些錢，又幫民進黨選總統、立委和各級選舉，司法真要打擊盤根錯節的綠能黑金，為何民進黨前中執委郭再欽的學甲爐碴、後壁爐碴案，還在一審躺平？是否司法速審速決遇到民進黨就轉彎？

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