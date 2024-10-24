布袋分局增設移動式測速照相　加強取締車速違規

▲▼ 布袋警分局公告轄區內最新移動式測速照相地點 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為了避免車禍傷亡憾事，布袋分局近期針對轄內易肇事路段，加強取締酒駕、闖紅燈、逆向行駛等重大交通違規，並於轄區內省道台17線、台19線及台61線快速公路等車流量大、車速快、易發生交通事故路段，加強移動式測速照相，取締超速違規。

布袋分局表示，駕駛人行車速度越快，導致碰撞能量越大，一旦發生交通事故，易釀成重大傷亡事故。即日起在轄內省道台17線、台19線及台61線快速公路週邊道路易肇事路段，公告13處測速照相執法地點，提醒駕駛人注意車速，遵守交通規則，確保行車安全。

布袋分局轄內移動式測速照相執法地點分別為，台17線125.65K；台19線91.4K、93.77K及97.3K；台61線270.02K側車道、275.9K；嘉22線2.35K；嘉172線5.4K及8.42K；嘉163線27K及35.1K；嘉30線2.27K等13處。

嘉義縣警察局布袋分局長吳永森表示，駕駛人行經上述路段時應減速慢行，留意速限標誌，並隨時保持警覺。警方將持續透過科技執法手段，確保道路交通安全。守法駕駛不僅能避免罰單，更能保護自己和其他用路人的安全。