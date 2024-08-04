爆乳短裙妹排排站！高雄警深夜稽查舞廳　超萌緝毒犬賣力狂聞

記者陳宏瑞、吳佩蓁／高雄報導

暑假期間青少年在外活動頻率升高，為確保青少年暑期安全活動空間，預防偏差行為及被害，維護身心健全發展，警方7月1日啟動暑期保護青少年青春專案。高雄警方3日深夜動員大批警力及緝毒犬「Wendy」前往舞廳、酒店、KTV等特定娛樂場所檢查，大批穿著火辣爆乳短裙裝的小姐們一字排開站在大廳，拿著身分證等待員警盤查。

▲高雄警方出動緝毒犬Ｗendy到舞廳臨檢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

三民第一分局偕同少年警察隊、保安警察大隊結合市府相關局處力量，針對「毒品防制」、「遏止幫派吸收少年」、「防制兒少性剝削」、「多元宣導活動」、「防止誤入假求職陷阱」、「營業場所安全」6項工作重點，於轄內青少年易聚集場所臨檢查察。

昨晚10時40分由分局長謝承甫主持聯合勤教後親自領軍實施，會同市府教育、社會、勞工、衛生、消防、工務、毒防局等共8局處人員，組成聯合稽查小組，針對青少年易聚集場所執行聯合稽查，同步針對轄內易滋事之特定娛樂場所執行擴大臨檢，宣導業者應提供青少年安全、優質的活動環境。

▲大批爆乳短裙辣妹排隊待檢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

此次行動鑒於新興毒品易於藏匿的特性，特向「緝毒、緝私」聞名的保三總隊警犬隊申請緝毒犬「Wendy」支援查緝勤務，藉由嗅覺靈敏之警犬，增加查緝力道，執行「青春專案」晝夜不停止。

▲警方針對特定娛樂場所稽查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



分局長謝承甫呼籲，暑假期間家長應重視家中未成年子女生活交往狀況，鼓勵青少年多從事各項正當休閒活動，切勿縱容少年深夜遊蕩及涉足不當場所，以避免沾染惡習及減少被害機會。警方對於妨害青少年身心健康場所，會運用第三方警政力量嚴格稽查取締，並移請相關權責主管機關裁罰，以擴大執行成效，呼籲業者要負起社會責任，關心青少年安全問題，提供優質活動環境。

▼▲三民一分局執行「青春專案」，聯合市府局處擴大稽查掃蕩。（圖／記者陳宏瑞翻攝）