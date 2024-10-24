快訊／歐付寶董座林一泓判囚6年　內線賣股將入獄...啟動防逃機制

▲歐買尬科技董事長林一泓，遭判刑定讞將入監。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

上櫃公司遊戲類股前股王「茂為歐買尬」，同時也是首間取得我國電子支付營業執照許可並開業的「歐付寶O'Pay」母公司，公司董事長林一泓2018年間涉嫌掌握利空消息後，賣股避險6300萬元。一審無罪，但二審改判刑6年。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，林一泓將發監執行。

林一泓1999年底創立「茂為歐買尬」公司，當時投注心力於線上遊戲，不過公司在2015年後陸續轉型，除了成立「歐付寶O'Pay」轉攻電子支付市場，另外也入主「綠界科技EcPay」參與第三方支付。目前歐付寶成為我國首間取得電子支付營業執照許可並開業的公司，去年3月中掛牌興櫃，股價83元；至於綠界科技也表現亮眼，前年6月間股價還一度衝上1447元，去年3月中掛牌上櫃的股價為760元，目前股價仍在100元上下。

本案為林一泓擔任「茂為歐買尬」公司董事長期間犯下，當時歐買尬公司與某海外公司訂有3000萬美元合約，由歐買尬提供原始程式碼、平台建置等勞務，對方則分期給付權利金。但2012年8、9月，該海外公司因發生營運問題而未能依約給付權利金，林一泓疑得知營收恐大幅下滑，為免影響股價，涉提前出脫上千張持股，避損6355多萬元。

金管會通報後，由檢方發動搜索，最後將林一泓以300萬元交保，並在2018年間提起公訴。案件進入法院審理程序，林一泓否認犯罪，堅稱自己無罪；而一審法院也以查無實證為由，判處林一泓無罪。

案經上訴，高等法院二審審理時，林一泓仍維持無罪答辯，但高院比對利空消息的時點，以及林一泓出脫持股的狀況，認定林一泓確實有罪，改依照《證券交易法》「內線交易罪」判刑6年，另外宣告沒收不法所得403萬餘元。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞，林一泓將入獄執行。