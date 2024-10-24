　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／歐付寶董座林一泓判囚6年　內線賣股將入獄...啟動防逃機制

▲▼歐買尬科技總經理林一泓，遭判刑定讞將入監。(圖／《ETtoday》資料照）

▲歐買尬科技董事長林一泓，遭判刑定讞將入監。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

上櫃公司遊戲類股前股王「茂為歐買尬」，同時也是首間取得我國電子支付營業執照許可並開業的「歐付寶O'Pay」母公司，公司董事長林一泓2018年間涉嫌掌握利空消息後，賣股避險6300萬元。一審無罪，但二審改判刑6年。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，林一泓將發監執行。

林一泓1999年底創立「茂為歐買尬」公司，當時投注心力於線上遊戲，不過公司在2015年後陸續轉型，除了成立「歐付寶O'Pay」轉攻電子支付市場，另外也入主「綠界科技EcPay」參與第三方支付。目前歐付寶成為我國首間取得電子支付營業執照許可並開業的公司，去年3月中掛牌興櫃，股價83元；至於綠界科技也表現亮眼，前年6月間股價還一度衝上1447元，去年3月中掛牌上櫃的股價為760元，目前股價仍在100元上下。

本案為林一泓擔任「茂為歐買尬」公司董事長期間犯下，當時歐買尬公司與某海外公司訂有3000萬美元合約，由歐買尬提供原始程式碼、平台建置等勞務，對方則分期給付權利金。但2012年8、9月，該海外公司因發生營運問題而未能依約給付權利金，林一泓疑得知營收恐大幅下滑，為免影響股價，涉提前出脫上千張持股，避損6355多萬元。

金管會通報後，由檢方發動搜索，最後將林一泓以300萬元交保，並在2018年間提起公訴。案件進入法院審理程序，林一泓否認犯罪，堅稱自己無罪；而一審法院也以查無實證為由，判處林一泓無罪。

案經上訴，高等法院二審審理時，林一泓仍維持無罪答辯，但高院比對利空消息的時點，以及林一泓出脫持股的狀況，認定林一泓確實有罪，改依照《證券交易法》「內線交易罪」判刑6年，另外宣告沒收不法所得403萬餘元。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞，林一泓將入獄執行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
雙颱「藤原效應」潭美折返跑！　粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣
LIVE／暴雨將至！4縣市明午前達停課標準　潭美可能大迴轉成
快訊／北市教育局：學校可自行決定是否停班課
恐怖片！高中跑道遭強風撕裂　緊急封閉操場
快訊／歐付寶董座林一泓判囚6年　內線賣股將入獄
11人肉體運毒遭團滅！　法國妹私處猛塞全慘了
快訊／綠島中午12點起停班課
快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課
颱風在南邊「北東卻轟豪大雨」！氣象署揭原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／「粥要怎麼煮」夫妻開戰！老公怒摔電扇　她申請保護令回擊

駕駛酒駕2次被抓「以為是朋友的車」　真車主挨罰傻眼

宜蘭「停班課自行決定」挨轟　侯友宜：新北我來決定

警界父子檔連手偵破共諜案　天道盟副組長賣軍機！高檢署起訴10人

媽祖感動落淚了！信眾參拜知名慈濟宮喜見神蹟　廟方曝原因

超扯！酒駕男國3沙鹿段逆飆4km　無辜自小客被撞爛...3人受傷

快訊／歐付寶董座林一泓判囚6年　內線賣股將入獄...啟動防逃機制

恐怖片！苗栗大同高中跑道遭強風撕裂　賽跑取消學生超難過

「左轉車道直行」不一定會開罰　警曝「車道線」是認定關鍵

恐怖畫面曝！台中海線10級強風吹落電線　女騎士勾到摔車重傷

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

驚悚畫面曝！砂石車輾壓機車成鐵餅　女騎士瞬間消失慘死輪下

獨／「粥要怎麼煮」夫妻開戰！老公怒摔電扇　她申請保護令回擊

駕駛酒駕2次被抓「以為是朋友的車」　真車主挨罰傻眼

宜蘭「停班課自行決定」挨轟　侯友宜：新北我來決定

警界父子檔連手偵破共諜案　天道盟副組長賣軍機！高檢署起訴10人

媽祖感動落淚了！信眾參拜知名慈濟宮喜見神蹟　廟方曝原因

超扯！酒駕男國3沙鹿段逆飆4km　無辜自小客被撞爛...3人受傷

快訊／歐付寶董座林一泓判囚6年　內線賣股將入獄...啟動防逃機制

恐怖片！苗栗大同高中跑道遭強風撕裂　賽跑取消學生超難過

「左轉車道直行」不一定會開罰　警曝「車道線」是認定關鍵

恐怖畫面曝！台中海線10級強風吹落電線　女騎士勾到摔車重傷

慘了？中共掌握海鋒大隊經緯度　軍方前官員：擺拍！就要大家看到

全球第一！　清華大學建立高熵合金奈米晶體資料庫

強化宣導反毒打詐　嘉義地檢懸掛巨幅帆布...反詐專車進山區

麥當勞送「《獵人》BOOK牌」突改遊戲規則！網怒：乾脆別送啦

遊覽車評鑑導致業者無法投保保險　陳世凱：已跟金管會溝通

黑豹旗／黎明全校第一課餘苦練　拚台大電機延續棒球夢

徐巧芯不滿被上化學課狂轟「我有講元素或黃磷？」　中研院長無奈嘆氣

獨／「粥要怎麼煮」夫妻開戰！老公怒摔電扇　她申請保護令回擊

中臺灣區域治理平台首長會議　 8地方首長簽署氣候行動倡議

雙颱「藤原效應」讓潭美折返跑！粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣

社會熱門新聞

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

蔡尚樺遇車禍　轎車高速擦肩跨車道猛撞

獨／母子相隔20年未見　再見面已成屍體

捷運變成拳擊場！2男「互踩鞋子」車廂互毆

即／新北刑大今2度被搜索！檢調先到土城分局帶回2偵查佐

快訊／知名建材涉侵占！董娘聲押、董座300萬交保

驚！他騎機車徒手抓活蛇趴趴走　超狂畫面曝

尪手機跳出校護火辣告白　妻1招套話

即／砂石車偏移撞死狗　駕駛神隱12天現身

高雄員警侵占悠遊卡！自己人調監視器抓到

又是未成年偷開車　新竹17歲男撞斑馬線母女3人

林姿妙涉貪12/31宣判　檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

台鹽綠能弊案　前董座等5人聲押被駁回

知名建材董事長被帶回調查　公司重訊回應

更多熱門

相關新聞

聯手「大貓」性侵多名幼女　梁恩睿二審重判25年

聯手「大貓」性侵多名幼女　梁恩睿二審重判25年

曾犯下性侵猥褻多名幼童、並拍成不雅影片販售的「大貓」權自立，出獄後又再犯案；但他去年8月間在警方追捕過程中，疑似畏罪自殺。不過檢警對同夥「美術館叔叔」梁恩睿提起公訴，一審重判25年。案經上訴，高等法院24日二審仍判25年。可再上訴。

今年度「看見家鄉」計畫成果發表會周末舉行

今年度「看見家鄉」計畫成果發表會周末舉行

即／最高法院法官蔡憲德昏迷不醒　送醫搶救中

即／最高法院法官蔡憲德昏迷不醒　送醫搶救中

男童SPA池遭吸入致溺水腦損　二審判賠611萬

男童SPA池遭吸入致溺水腦損　二審判賠611萬

淫阿公5度摸孫女下體　判7年定讞

淫阿公5度摸孫女下體　判7年定讞

關鍵字：

法律人權歐付寶林一泓茂為歐買尬內線交易規避損失最高法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

彭博：台積電發現客戶晶片供貨華為　已切斷服務

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

早餐店雞蛋仍賣15元　王浩宇：嫌貴自己煎

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面