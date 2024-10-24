天道盟副組長是共諜！找阿兵哥「揮五星旗」拍投降片　爽領5萬

▲台灣高等檢察署偵查終結本土幫派涉及共諜案，並將多名現任士官兵提起公訴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

本土幫派竟然淪為共諜！宜蘭地檢查出本土幫派天道盟，竟與對岸情報組織合作，收買部隊中的士官兵，拍攝投降的心戰影片，就可收取5到30萬元的金額；若再竊取機密，又有另外紅利。案經宜檢報請台灣高等檢察署偵查終結，共起訴10人，並將其中7人繼續收押。

本案為史上第一件由基層警察偵破的國安案件，當時宜蘭羅東分局偵查佐林聖展，在偵辦賄選案件時勘查犯嫌手機，赫然發現有軍人自稱要販賣軍事資料的情形。員警不敢大意，報請宜蘭地檢署檢察官曾尚琳指揮偵辦。宜蘭地檢也指派經驗豐富的主任檢察官周懿君，統合辦理。剛好員警的父親，正好是刑事警察局中經驗豐富的員警，因此也由父子共同努力偵辦。辦案團隊在8個月內6度發動搜索，收押7人，最後順利偵查終結，報請臺灣高等檢察署提起公訴。

檢方指出，天道盟寶陽會副組長李姓女子，透過管道結識想在台灣發展共諜組織的陳姓台商，剛好也認識到在部隊中擔任中士的彭姓男子。3人一拍即合，由彭男牽線，在部隊中找同袍，拍攝投降心戰影片。

這些現役軍人拍攝的影片中，只要手拿五星旗揮舞，表示願意效忠對岸，在戰爭時投降、不予抵抗，甚至還有人喊說「中國人不打中國人！」，並提供軍人證影印本，就能取得5萬元到30萬元不等的金錢。而3人還開出紅利條件，只要竊取軍中機密交出，就能另外獲得數萬元獎金。有最少5名現役軍人拍攝影片，另外還有人交出機密文件。檢方查證屬實後，將李女等7人聲請羈押獲准，並將10人提起公訴；其中檢方聲押的7人，起訴後移審高等法院，高院也已經裁定繼續羈押。

▼檢察總長邢泰釗（中），頒獎表揚宜蘭地檢署與警方偵辦國安案件有功人員。（圖／最高檢察署提供）

檢方指出，「太陽聯盟是本土幫派，本案境外敵對勢力的資助，已經從傳統的台商或特定政治理念的人改變方向，對我國本土黑道組織及宮廟系統進行滲透，更容易接觸財務困窘的官兵，進而滲透到基層軍隊組織當中。」而本次檢方雖然起訴10人，但因為共諜組織思想已經深入基層士官兵，未來可能還會有後續的偵查起訴行動。

此外，本案由宜蘭地檢署檢、警偵查團隊發揮鍥而不捨的精神，從違反選罷法案件抽絲剝繭，主動發掘多名現役軍人危害我國國家安全，堪稱經典案例。因此檢察總長邢泰釗，也親自到宜蘭地檢署，頒獎嘉勉本案有功的辦案人員。