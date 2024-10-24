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獨／母子20年未見...警突來電「人死了」　七期虐殺案死者頭部重創

記者許權毅／台中報導

台中市七期一棟豪宅19日傳出命案，許姓男子因與劉嫌等人有債務糾紛，竟遭囚禁虐死，檢警今日會同法醫、家屬解剖許男遺體，要追出死因。許母說，孩子在2、3歲時就已經送養，20多年沒見面，卻接到警方電話「人已經死了」。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中七期虐殺案今日檢警解剖死者許男遺體。（圖／記者許權毅攝）

【相關報導】►獨／七期命案解剖！母淚：兇嫌判越重越好　盼追虐殺片交給誰

許母說，19日晚上突然接到警察電話，說兒子（許男）已經過世了，因為兒子已經沒有其他親友、養父母，警方依照規定需要聯繫血親，才會找上生母與哥哥。今日許男母親進入解剖相驗室，看見許男全身是傷，當場淚崩，不斷拭淚，許男哥哥則在旁安撫。

▲家屬透露，許男全身都有傷，頭部更是嚴重。（圖／翻攝黑色豪門企業）

許母跟許兄說：「他傷勢非常嚴重，全身都有傷勢，臉已經看不出來是正常人的臉，雖然可以辨識，但也能發現傷勢有很多都在頭部跟臉部，還要等候法醫解剖，才可以知道致命傷。」

許男哥哥強調，「劉嫌為何要錄影？錄影絕對不是僅是好玩，是否後面有幕後的人，我們覺得檢警應該要查幕後兇手，你不可能說一個32歲的人，有這麼大的能力、膽量去殺一個人，今天人已經死了，你查死因也沒有用了，要查劉嫌是要把影片交給誰？後面有沒有人指使才對」。

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