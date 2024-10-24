判「勞動服務40hrs」阿北懶得去　乾脆塞2萬行賄課員...這下慘了

▲台中一名洪男因做勞動服務被說太懶惰，行賄戶政事務所課員2萬被舉報。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名洪男2021年在北區一處路邊倒車，結果撞上在斑馬線上等待過馬路的女子，結果不顧女子傷勢駕車逃逸，最終被法院判處有期徒刑6月，並須進行40小時的義務勞務。沒想到洪男在南區戶政事務所執行勞務時，被管理課員口頭勸說「太怠惰」，沒改變態度，反而硬塞了一包裝有2萬現金的信封，被課員發現後通報，再被依貪污罪判處有期徒刑3月。

判決書寫下，2021年9月間，洪男駕車載著妻子行經台中市北區，在一處路口倒車，不慎撞上等候過馬路的賴女，導致賴女右側手腳受傷，賴女上前向洪男反映，洪男卻說「我就是要倒車！不然要怎樣？倒車有聲音你沒聽到嗎？」賴女回應「倒車警示的聲音是在車內！」洪男丟下一句「沒聽到是你的事。」隨即駕車逃逸。

該案經台中地院審理，判處洪男涉犯過失傷害罪，處拘役20日，可易科罰金；涉犯肇事逃逸罪，處有期徒刑6月，緩刑3年，應向公庫支付公益金6萬，並做40小時義務勞務，並接受法治教育6場次。

時間快轉到2023年，洪男被通知要到台中市南區戶政事務所執行勞務，並由一名行政課課員黃女負責管理督導。不料，去年8月間，黃女提醒洪男不要偷懶，讓洪男擔心勞務評核會出現表現不佳，起意行賄黃女。

洪男某日見黃女準備進入廁所時，將一個裝有2萬塊現金的白色信封交給黃女，希望黃女能從寬評核。但黃女不解意圖，以為內容物僅是小禮品而暫時帶回座位，一打開發現是現金，馬上退回給洪男，並且通報主管及政風單位。

全案經檢廉調查後，檢方聲請簡易判決，洪男被依貪污治罪條例之行求賄絡罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金，並褫奪公權1年。