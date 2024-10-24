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進婦產科劈頭問老婆「要等多久？」　刺青男下秒man爆她：暖男

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「原來是一位暖男。」有女網友日前去婦產科，看到有媽媽抱著新生兒等回診，孩子的爸過了一下也出現，「爸爸脖子金項鍊+雙甲刺青，走到我旁邊的媽媽面前，開口第一句就問：『還要等多久』。」原本她以為男方只是個「貪圖一時爽」的人，沒想到下一秒的畫面，讓她整個暈爆。

美容師薛枒日前在Threads發文，看婦產科的時候，她旁邊坐了一位抱著新生兒等回診的媽媽，過了一下子，孩子的爸也出現了，男方脖掛金項鍊，還有雙甲刺青，走到女生前面就問「還要等多久？」這句話令原PO皺了眉頭，以為對方是個「貪圖一時爽，當爸了就唧唧歪歪的男人。」

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沒想到，刺青男突然把嬰兒從女方身上接過去，說了一句：「妳來坐沙發休息，小孩我來抱。」讓薛枒直呼暈了，「原來是一位暖男，只是說話比較用力。」

接下來，男方不只沒把孩子放下過，還一直跟小孩說話，也不時問女方等這麼久、累不累，「霸氣的眉宇間散發出來的溫柔，只給老婆跟小孩」，更詫異的是，「然後他…三兩下就把新生兒哄睡了……」

看到貼文後，許多人紛紛留言，「找到這樣的老公心真的會很暖，對老婆小孩都很有愛超棒的」、「我也看過刺龍刺鳳的男人在便當店認真工作，店裡放著嬰兒床，他包完便當轉身溫柔的去哄小孩，看了實在很暖」、「看過一個爸爸高知識分子，工作職等、年薪很高的，結果只會用嘴巴育兒。」

還有在婦產科工作過的網友透露，「之前產科實習的時候，寶寶出生了，全身刺青、嘴巴檳榔渣的+9爸爸，第一句話是問我們：『我老婆呢？我要先看我老婆！』有夠暖」、「曾經在婦產科櫃台工作路過，遇到有刺青的先生們通常都很客氣（應該百分之99），而且對孕婦媽媽的建議自費檢查項目都不會囉嗦、該花就花。」

由 @han.h505 發佈
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