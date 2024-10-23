育兒更安心！專家分享5感哺乳及離乳原則　曝新手爸媽須知3件事

▲「爸媽教室」分享嬰兒五感哺乳及離乳原則、新手爸媽必須要知道的三件事，提早準備好即將面對的育兒路。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了幫助新手爸媽照顧寶寶更上手，花蓮慈濟醫院日前舉辦「爸媽教室」，邀請擁有國際認證泌乳顧問的助產師王淑芳和蒙特梭利幼兒指導員大樹老師趙崇甫，與爸媽們分享嬰兒五感哺乳及離乳原則、新手爸媽必須要知道的三件事，讓家長提早準備好即將面對的育兒路。

視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等是人類五種感官的感知，而五感的刺激能幫助孩子的大腦發展，嬰兒感官系統中最早發育、最敏銳是觸覺，在胎齡14週觸覺神經幾乎布滿全身；胎齡16週對聲音有反應，而視覺則是最晚發展，出生時，視力範圍約20公分。王淑芳助產師分享，當寶寶16週大的時候，這時爸爸媽媽可以做胎教，不僅要跟肚子裡的寶寶對話，還可以透過唱歌，加深他對聲音的記憶。

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▲王淑芳助產師，與爸媽們分享嬰兒五感哺乳及離乳原則。

當孩子長到7個月大時，許多以母乳親餵的媽媽嘗試離乳，但突然的斷奶，不僅寶寶可能反彈大，也導致媽媽塞奶，王淑芳助產師也說：「離乳像極了愛情，愛上他需要時間，離開他也需要時間。」逗得在場家長們哈哈大笑，以及帶著寶寶一起來聽講座的媽媽們紛紛點頭贊同。

▲王淑芳助產師教在座爸爸媽媽們，透過站立呼吸，感受五感覺知及身體的變化。

王淑芳助產師教媽媽們運用漸進式的五感覺知方法來離乳，並說從不見不思念，縮短親餵時間及次數、轉移焦點，包含可使用副食品讓孩子觸摸食物，以手來抓取食物等方式強化觸覺，同時以鮮艷顏色蔬果引起孩子的視覺注意力，並準備各種口味、多元氣味的食物，在多樣化的嗅覺、味覺刺激下，讓寶寶轉移注意力，離乳更順利。

「很多家長都是懷孕後才開始蒐集資料學習怎麼當爸爸媽媽，我是準備了20年，才當上爸爸。」如今小孩已經4歲的大樹老師趙崇甫說，他準備了20年，即使是育兒專家，一樣被太太給予許多愛的叮嚀與提醒，跟在座的爸爸們沒有什麼不同，因為每個人孩子都是不一樣的。

▲蒙特梭利大樹老師趙崇甫，以過來人的經驗，分享新手爸媽必須要知道的三件事。

大樹老師以過來人的經驗，特別提醒爸爸們，要先啟動「育兒腦」，建議在自己的孩子出生前，爸爸們可以多多跟親友的嬰幼兒接觸，並學習抱小孩的方式等，提早做好育兒準備。

新手爸媽必須要知道的三件事，包含在孩子出生前能夠先擬定一份生產計畫書，並多閱讀瞭解產前的知識與心理準備，第二則是育兒神隊友團，除了親友幫忙照顧孩子之外，家長還有其他育兒資源可運用，提醒爸爸媽媽可多加善用，再來就是找到適合自己的育兒法則，不僅生育的過程更加順利，夫妻共同育兒的關係也會更和諧。

▲大樹老師提醒家長，找到適合自己的育兒法則，不僅生育的過程更加順利，夫妻共同育兒的關係也會更和諧。

花蓮慈院平均每2個月舉辦一次爸媽教室講座活動，每次分享二大主題，透過課程的專業指導及醫師的叮嚀，與各位爸爸媽媽分享孕產相關的正確知識。

陳姵辰醫師表示，下一場爸媽教室課程預計於12月13日舉行，主題為「新生兒過敏預防」及「認識產後憂鬱」，報名相關資訊會在花蓮慈濟醫院婦產部粉絲專頁更新分享，屆時歡迎爸爸媽媽們一起來上課！

