兩岸800人參與！第18屆武漢台灣周登場　聚焦新能源、生物醫藥

▲第十八屆武漢台灣周兩岸將有800多人參與 。（資料圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

「第十八屆湖北·武漢台灣周」將於10月25日至28日舉行，兩岸共800人參與，約有500人來自台灣，包括「首來族」台青。「鄂台一家親 融合向未來」為主題，活動開幕式定於26日上午在武漢洪山賓館舉行，聚焦兩岸融合發展和同胞心靈契合，涵蓋經貿合作、基層交流、青年互動三大板塊共14項活動。

出席活動有大陸國台辦、海峽兩岸關係協會，湖北省政府、兩岸企業家峰會大陸和台灣方面負責人以及有關產業合作推進小組召集人、全國台企聯負責人，台灣政界知名人士、台灣工業總會、電電公會等重要工商團體負責人，基層台胞代表、青年代表特別是「首來族」，兄弟省市台辦負責人等800多人，其中約500人來自台灣。

本屆亮點，圍繞光電子訊息、新能源汽車、生物醫藥等湖北省重點發展產業，將有多場交流合作平台、產業對接會、交流會，以科技創新為引領，兩岸嘉賓加快鄂台產業融合展開深入探討。

聚焦打造台資集聚區、加快建成武漢都市圈重要增長極目標，舉辦上市企業政策說明會，邀請湖北內外重點台企參會，分享交流經驗，促進台資企業高質量發展。

本屆台灣周有「凝聚兩岸職工力量、共促鄂台產業發展」主題，通過舉辦鄂台職工技能展示、產業發展座談等活動；「家和萬事興、融融兩岸情」主題，聚焦武漢城市建設發展、基層社區與科技賦能鄉村交流等領域，邀請台灣基層走進武漢。

活動期間舉行青年教師座談會、創新創業大賽、時尚創意節等活動，搭建兩岸青年交流合作平台。湖北省將同步舉辦第七屆國家統一與民族復興研討會、2024年「一帶一路」海峽兩岸茶文化交流、第四屆海峽兩岸武當文化論壇、2024年湖北省海峽兩岸數字賦農與鄉村振興論壇等活動。