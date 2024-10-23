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【瑪法達星座運勢】金牛座　10.23~10.29

圖文／鏡週刊

精雕細琢，大器晚成。命星與事業星角衝的這段日子，各式壓力驟增，磨練與痛點是功課，更是隱藏版祝福。經得起淬鍊打磨的將華麗升級；反之，半途而廢將有前功盡棄之嘆。所幸事業經營有良師指導、又有神隊友相挺，陪著一起撐過崎嶇路段。就算天塌了，也不會孤立無援。某訂單協議敲定，投資見好就收。愛情是找到幸福的理由。

即刻行動　乘勢而為

攸關全球政治秩序的美國大選進入最後一週倒數，時序轉進霜降，星兆警訊蓋過吉兆的本週，「天蠍月」星座基調的絕對主義、適者生存、優勝劣敗、強者恆強與錙銖必報等特質，將成大環境的集體情緒。是一段壓迫感很重、沒有給弱者太多溫情的殘酷時段。不過，卻也是鼓勵挑戰者把衛冕者拉下寶座的非常時刻。將相本無種，能者當自強。

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四大星象事件有：

10月24日：「火星╱天王星六合」（打鐵趁熱）
10月26日：「火星╱海王星三合」（為夢而戰）
10月28日：「金星╱土星角衝」（焦慮失落）
10月30日：「水星╱天王星對衝」（在劫難逃）*

本週「天蠍月」開局有喜，將有兩波有利變化傳來。兩大星象主軸為：正向的「火星效應」與負向的「金星效應」。前者鼓勵人們不怕犯錯、大膽打破框架，勇於實踐夢想。行動帶來的收穫將如滾雪球般，越滾越大；後者容易焦慮悲觀、求而不得，需要讓陽光透進心靈暗處，給自己多點耐心，多點包容。

值得留意的是，緊接本週期尾聲的10月30日：「水星╱天王星對衝」（天王星沖水星）魔咒。該日連同前後兩日，恐為不測風雲、意外變局或失控危機的好發期。危機主題從地緣政治、交通通訊到個人的人際溝通，都是容易惹事生非的危險帶。

財經方面，財星留守射手座，財星負訊號略大於正，且逆向「金星效應」當道的本週，全球股市恐將出現起伏下修走勢。隨著美國大選選情膠著，市場表現將趨於觀望，投資人宜防禦布局、嚴陣以對。

就個別星座而言，邁入「天蠍月」的本週，是氣氛詭譎的忽明忽暗期。運勢排名再度大洗牌，運勢最強星落到雙魚座。隨著物換星移，生涯前景突然在個人努力突破下，出現樂觀轉機。出國進修、遨遊志業或職場競技，都有滿意成績。

緊接其後是運勢蟬聯第二的天蠍座。正式登上「本月之星」寶座，命宮在日、金兩星的持續加持下，將展現強大成就動機、執行魄力與靈活EQ，工作、理財與生活上，多勝少敗；運勢季軍當屬牡羊座。命星與天王、海王星呈幸運角。儘管影響較為間接且不明顯，整體而言，將對應不少人趨吉避凶、彎道超車，成為終極贏家的奇妙機遇。

本週好事多磨、無力感較強的星座有：金牛、天秤與魔羯座。雙子與處女座則要提早為下週期起始之初的不小考驗預做心理武裝。

星座排行

  1. 雙魚座：豁然開朗、自在翱翔、旗開得勝 （前景最佳）
  2. 天蠍座：成竹在胸、另闢蹊徑、遙遙領先 （氣場最強）
  3. 牡羊座：後來居上、今非昔比、刮目相看 （反差最大）
  4. 水瓶座：按部就班、能堪大任、勞苦功高 （事業最順）
  • 愛情運：★★★☆
  • 金錢運：★★★☆☆
  • 事業運：★★★★☆
  • （★★★★★為滿分）


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