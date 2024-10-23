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桃園機場24小時直播上線　稀有彩繪機不漏網還可抽獎

▲▼桃園國際機場即時影像上線，24小時直播南北跑道及機坪實況。（圖／桃機公司提供）

▲桃園國際機場即時影像上線，24小時直播南北跑道及機坪實況。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

航空迷小確幸，桃園機場公司今宣布，桃園國際機場YouTube直播鏡頭正式上線，在南、北觀景台架設4K攝影機，並導入AI智慧追蹤技術，即起24小時直播南北跑道及機坪實況，以獨家視角盡覽各國飛機起降，與繁忙有序的地勤機坪作業即時畫面。

桃機公司表示，第二航廈南北觀景台自2019年啟用開放民眾走出航廈近距離賞機後，深受航空迷、攝影族群喜愛，更是家庭旅遊與網友打卡的熱門景點。為了讓民眾有更多機會了解國際機場實境運作，首度以24小時全天候、南北跑道雙視角的4K高解析度鏡頭，直播影像放送至全球。

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▲▼桃園國際機場即時影像上線，24小時直播南北跑道及機坪實況。（圖／桃機公司提供）

▲桃園國際機場即時影像上線，24小時直播南北跑道及機坪實況。（圖／桃機公司提供）

透過鏡頭觀眾可零時差看到包括跑道、滑行道及機坪空橋接駁、地勤作業及拖機等空側運作，更有機會捕捉到南跑道黎明晨光與桃園城市風光，及北跑道竹圍海濱與夕照黃昏等獨特風景。如有特殊機種或活動，也將即時播出分享珍貴的畫面。

桃機公司指出，直播頻道設有航班資訊、即時天氣、機場能見度及聊天室功能，可供航迷交流互動，並推播最新營運訊息；即使颱風期間觀景台關閉時，即時影像仍提供服務，讓民眾隨時掌握機場最新動態。

▲▼桃園國際機場即時影像上線，24小時直播南北跑道及機坪實況。（圖／桃機公司提供）

▲桃園國際機場YouTube頻道上線，24小時直播南北跑道及機坪實況。（圖／桃機公司提供）

配合桃園機場即時影像上線，桃機公司推出特別活動，10月31日前訂閱桃園機場YouTube頻道，截圖即時影像畫面並tag兩位好友，留言「一起來桃機看飛機！」，即可參加抽獎活動，有機會獲得跑道滑鼠墊及無線滑鼠的紀念品。

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