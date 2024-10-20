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尼克星約會F級辣模！車上「突襲式吻別」掀8000人暴動：高血壓了

▲尼克星、妙智。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

▲尼克星（左）與網美兼模特兒妙智（右）。（圖／翻攝自IG／nickpan129、miaoqq__）

記者閔文昱／綜合報導 

在YouTuber擁有30.4萬的網紅「尼克星」，今（20日）到高雄與擁有F級傲人上圍的辣模「妙智」展開一天的約會，2人不僅到義大遊樂世界體驗各項遊樂設施，還到瑞豐夜市享用各式小吃。值得注意的是，約會尾聲正當妙智要下車離開時，尼克星突然叫住對方並獻上一吻，讓聊天室8000人看了瞬間暴動。

尼克星今天在YT開啟「高雄重逢妙智約會」直播，這是2人第二次展開直播約會，只見2人先是到義大遊樂世界，一同遊玩「極限挑戰」、「天旋地轉」等刺激遊樂設施，隨後也到摩天輪傾訴對彼此看法。此時妙智不僅同意讓尼克星牽手，甚至還主動將頭靠在尼克星肩上，看得出氣氛相當曖昧。

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▲尼克星、妙智。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

▲尼克星與妙智展開一天約會行程。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊，下同）

遊樂園行程結束後，2人接著前往瑞豐夜市大啖美食，期間尼克星為了贈送妙智玩偶，到一處攤位挑戰9宮格投球，不料挑戰數局皆失敗，不過他仍堅持上訴，最終成功在8球內擊下5個數字板獲得玩偶。為此他還興奮跳上桌子並脫衣狂吼，笑翻不少圍觀粉絲。

▲尼克星、妙智。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

到了約會尾聲，2人先是前往附近某校園散步，並分享彼此對於一整天約會的看法，最後再由尼克星負責叫車護送妙智回家。然而，抵達目的地後，尼克星數次叫住正要下車的妙智、欲言又止，而妙智似乎也明白尼克星用意，2人一陣濃情對視後，尼克星突然吻上前，直播也隨之結束。

▲尼克星、妙智。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

直播當下吸引8000人同時在線觀看，不少網友被最後一幕閃瞎，紛紛直呼「最後終於，老子快高血壓了」、「終於修成正果」、「尼克星總是不會讓觀眾失望」、「終於親到了，這是一個大大的W（Winner）」、「恭喜尼克星」、「阿星終於成功了」、「阿星一定要把握妙智啊，不要再去跟其他女生聊天了」。

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