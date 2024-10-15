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陸多名千萬級網紅復出　「辛巴」影片三連發！單膝下跪宣佈回歸

記者魏有德／綜合報導

大陸近期多位「千萬級網紅」宣佈復出，其中，「辛巴」辛有志在社群媒體上連發三支影片，率領團隊「單膝下跪」向用戶們致意，並宣告正式回歸直播平台。此外，曾因涉嫌虛假宣傳的美妝一哥「駱王宇」也在4日宣佈復出，就連被「無限期封號」的「二驢」也躍躍欲試，引起外界熱議。

▲大陸千萬網紅辛巴高調宣佈復出。（圖／翻攝微博）

▲大陸千萬網紅辛巴高調宣佈復出。（圖／翻攝微博）

《齊魯晚報》報導，10月14日一大早，辛有志在短視頻（影音，下同）平台上的帳號「辛巴」連發三條視頻，高調宣佈回歸，其直播動態顯示，將於10月19日開始直播。在視頻中，辛有志帶領其所有團隊成員，單膝下跪，面對鏡頭向所有用戶致敬。

▲大陸千萬網紅辛巴高調宣佈復出。（圖／翻攝微博）

▲辛巴單膝下跪率領團隊向粉絲們致意。（圖／翻攝微博）

據了解，辛巴曾多次被封號和復出，他曾在2020年底因「假燕窩」事件被封號60天，回歸時，他帶著妻子和全體員工向粉絲喊話並鞠躬致歉，辛巴本人則是以單膝下跪的方式表達誠意。當天，辛巴的直播總銷售額達20.43億元人民幣（約92.33億元新台幣）。

▲大陸美妝網紅駱王宇。（圖／翻攝微博）

▲大陸美妝網紅駱王宇。（圖／翻攝微博）

至於美妝界的大網紅「駱王宇」則是因其帶貨的「CSS油橄欖精華產品」被外界質疑虛假宣傳，在7月12日宣佈，「準備永遠離開，可能永遠不再回來了。」

「駱王宇」退網約三個月後便在自己的帳號上發出一則長片，正式宣佈回歸。他在影片中提到，「我一直很難為情，有點不好意思，再次面對大家……。」

▲被無限期封號的大陸網紅「二驢」動作頻頻，疑似要回歸平台直播。（圖／翻攝微博）

▲被無限期封號的大陸網紅「二驢」動作頻頻，疑似要回歸平台直播。（圖／翻攝微博）

值得注意的是，因編造劇情直播而被封殺的網紅「二驢」近期也蠢蠢欲動。他利用另一個帳號「小胖驢家班」，頻頻在直播時「露臉」，變相帶給該帳號及旗下主播滿滿的流量。

此外，二驢也在部分社群媒體發出招募人手的公告和本人現身的影片，影片中，二驢穿著緊身西裝，手牽短裙美女宣稱，「跟你們匯報一下我回來了！」

除「二驢」的回歸存在爭議，外界推測，大陸電商界的盛事「雙11」即將到來，直播帶貨圈已經開始暗流湧動，從「辛巴」、「駱王宇」這些超級網紅們陸續回歸的情況分析，他們準備在雙11大顯身手，蓄勢待發。

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