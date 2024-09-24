彰化花壇路基掏空！橋面驚見1m大洞　緊急封路修復

▲彰化花壇中村橋面驚現破大洞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化花壇鄉永春村中村橋(24日)上午路基突然掏空，露出一個長寬約1m的大坑洞，村長見狀，深怕坑洞變大、人車掉落，立即通報警方到場，將橋面四周暫時用三角錐及圍籬封閉，公所據報後已到場勘查並將修復，維護人車通行安全。

彰化警分局今日上午11時20分接到村長據報，因中村橋路基掏空，需警方協助圈圍警示，到場確認為長寬各約1公尺坑洞，立即設立兩道警示交通錐封閉該橋樑，花壇鄉公所也到場會勘，並將派員修復。