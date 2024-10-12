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道路突然坍塌！媽眼睜睜看5歲兒「遭天坑吞噬」　下秒勇跳洞救子

▲▼羅馬尼亞一名媽媽載小孩上學時，道路突然坍塌，造成這名母親眼睜睜看著小孩被「天坑」吞噬。（圖／翻攝自YouTube）

▲羅馬尼亞一名媽媽載小孩上學時，道路突然坍塌，這名母親只能眼睜睜看著小孩被「天坑」吞噬。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

羅馬尼亞一名母親和5歲兒子在首都布加勒斯特（Bucharest）停車時，路面突然坍塌，導致2人瞬間被天坑「吞噬」。這起事故的監視器畫面事後被公開，震驚不少當地居民。幸運的是，母子2人都只受到了輕傷，沒有生命危險。

綜合外媒報導，事發當時，這名43歲母親將轎車停在路旁，準備送孩子上幼兒園。豈料，2人才剛下車，腳下的地面就突然塌陷，形成一個巨大坑洞。來不及下車的兒子連人帶車墜入洞裡，而站在一旁的母親也因驚嚇失去平衡。

母親回過神來後，赫然發現兒子居然已掉入洞裡。來不及多想的她，在情急之下竟也跟著跳進坑洞，試圖靠一己之力將兒子救出。目擊者描述，坍塌發生得毫無預警，因此現場陷入了一片混亂，母親驚慌失措，附近路人則迅速趕來協助救援。

不久後，當地警消部門趕到現場，將母子2人救出坑洞，所幸2人都只是受到輕傷，沒有生命危險，最大的損失來自他們乘坐的車輛有一部分被坍塌的道路砸壞。目前，當局已對這起意外展開調查，以確定道路坍塌的原因。

初步報告顯示，坍塌可能與公用管道被侵蝕有關。事故畫面在網上曝光後，瞬間引發了當地居民的關注，質疑這樣的危險情況為何沒有事先發出任何警告。

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