台鹽綠能涉「光電弊案」　趙少康轟：民進黨放過台灣吧

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

台鹽子公司「台鹽綠能」，遭民眾黨團指控前董事長陳啟昱等高層涉弊端，台南檢調22日搜索台綠總部等30多處，今(23日)清晨將陳啟昱等5人聲押。對此，前中廣董事長趙少康表示，陳啟昱出身學運，民進黨一得勢，陳竟然利用土地大賺光電財，又是假綠電之名行罪惡事。他強調，發展綠能肥了綠友友、軍購肥了老美、大內宣肥了綠媒，民進黨簡直把台灣當提款機，大行掏空台灣之能事，民進黨放過台灣吧。

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司，疑似藉由執行種電，與光電業者共謀，涉嫌詐領不法款項，22日共傳喚19名被告及15名證人到案說明，檢察官於23日清晨5時左右結束訊問後，認定台鹽綠能公司前董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理及二家涉案業者蘇姓、戴姓2名負責人等5人，涉犯證劵交易法特別背信罪嫌及刑法使公務員登載不實等罪嫌，且犯嫌重大，有串供、滅證、逃亡之虞，均向法院聲請羈押禁見。

趙少康表示，台鹽綠能爆發貪瀆弊案，涉嫌用五鬼搬運方式，掏空台鹽中飽私囊的陳啟昱出身學運，還是520農民運動的參與者，民進黨一得勢，陳啟昱竟然利用土地大賺光電財，又是假綠電之名行罪惡事。

趙少康指出，民進黨為了達成「廢核卻不缺電」的神話，只好不計代價的在綠能all in，讓台南、嘉義美麗的土地、魚塭都被鋪上光電板，搞得魚不生、氣溫升，兩個太陽破壞生態，讓周圍居民苦不堪言。

趙少康說，光電利益動輒上百億，無良的民進黨政客怎麼會放過？不擇手段的槍擊案、恐嚇案、貪汙案、掏空案，犧牲的是台灣的土地，人民還要付更貴的電價，台電還是無電可用。

趙少康批評，發展綠能肥了綠友友、軍購肥了老美、大內宣肥了綠媒，民進黨簡直把台灣當提款機，大行掏空台灣之能事。

最後，趙少康強調，廢核、廢死、台獨是民進黨三大神主牌，都是背離民意、置台灣於險境，卻只靠一個「抗中」就能長期執政，台灣人該覺醒了。

▼陳啟昱。（圖／資料照）