水淹2樓！潭美颱風襲菲律賓　萬人撤離多航班取消

記者詹雅婷/綜合報導

潭美颱風(菲律賓命名Kristine)侵襲菲律賓,連日大雨帶來災情,山崩、淹水、停電頻傳,部分民宅水淹至2樓導致住戶受困,上萬人撤離家園,海上旅行中斷,乘客與船隻滯留港口,22日有20多個航班取消、23日也有多架航班取消,上萬間學校停課。

菲律賓訊問報、拉普勒新聞網等報導,呂宋島、維薩亞斯群島(Visayas)、民答那峨島(Mindanao)許多地區出現災情,受災需疏散的確切人數仍在確認中,但已知光是南部馬吉丹奧省(Maguindanao)22日就有30多萬戶須撤至避難收容據點,因為連日豪雨淹沒大多數村莊。

BICOL NEEDS YOUR HELP



The entire Bicol region continues to be hit by heavy rains accompanied by gusty winds due to tropical storm. Let us all pray together that the Bicol region is spared from any harm caused by the tropical storm.#KristinePH pic.twitter.com/wqu3k5MYnC