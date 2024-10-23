水淹2樓！潭美颱風襲菲律賓　萬人撤離多航班取消

記者詹雅婷／綜合報導

潭美颱風（菲律賓命名Kristine）侵襲菲律賓，連日大雨帶來災情，山崩、淹水、停電頻傳，部分民宅水淹至2樓導致住戶受困，上萬人撤離家園，海上旅行中斷，乘客與船隻滯留港口，22日有20多個航班取消、23日也有多架航班取消，上萬間學校停課。

菲律賓訊問報、拉普勒新聞網等報導，呂宋島、維薩亞斯群島（Visayas）、民答那峨島（Mindanao）許多地區出現災情，受災需疏散的確切人數仍在確認中，但已知光是南部馬吉丹奧省（Maguindanao）22日就有30多萬戶須撤至避難收容據點，因為連日豪雨淹沒大多數村莊。

BICOL NEEDS YOUR HELP



The entire Bicol region continues to be hit by heavy rains accompanied by gusty winds due to tropical storm. Let us all pray together that the Bicol region is spared from any harm caused by the tropical storm.#KristinePH pic.twitter.com/wqu3k5MYnC — kae (@kaeporado) October 22, 2024

那牙市（Naga）部分地區出現嚴重淹水，儘管當局早已向高風險地區發布強制撤離令，但由於缺乏橫越洪水地區的車輛，群眾難以前往指定地點。那牙市政府22日晚間透過臉書說明，迫切需要政府與私人單位提供能在水深3至6英尺（約91至183公分）移動的車輛與資產。

當地居民賽森（Jocel Sayson）透露，洪水早已淹到2樓，且通常並不會撤離，因為過往不會發生這種淹水災情。其他地區的居民則稱，水位上升太快，淹水情況嚴重，還有人稱這是35年來第一次水淹進家中。

SWALLOWED BY LAHAR. Intense floods and lahar flow caused by bad weather from Tropical Storm Kristine on Tuesday (Oct. 22, 2024) damage several vehicles in Purok 4 and Purok 8 in Barangay Masarawag, Guinobatan, Albay. (Photos courtesy of Ralph Felix Ladia Openiano) pic.twitter.com/hAEoQbCikM — Philippine News Agency (@pnagovph) October 23, 2024

內政部長雷穆拉（Jonvic Remulla）22日表示，由於天氣狀況影響，建議呂宋島地方政府單位，各級學校停課至23日；依據教育部數據，自21日以來已有1萬7764間學校面授課程停課，約738萬名學生受影響。除了大雨淹水，也有部分地區停電，部分地區發生山崩導致道路交通中斷。農業部也預估此次風災可能損壞超過100萬公頃農田。

民航局則稱，呂宋島、維薩亞斯群島22日取消20多個航班，影響1000多名旅客。另外，多間航空公司也已取消23日航班，包括菲律賓航空，那牙機場4架航班計畫取消，比科爾國際機場（Bicol International Airport）所有航班取消。