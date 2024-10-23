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水淹2樓！潭美颱風襲菲律賓　萬人撤離多航班取消

記者詹雅婷／綜合報導

潭美颱風（菲律賓命名Kristine）侵襲菲律賓，連日大雨帶來災情，山崩、淹水、停電頻傳，部分民宅水淹至2樓導致住戶受困，上萬人撤離家園，海上旅行中斷，乘客與船隻滯留港口，22日有20多個航班取消、23日也有多架航班取消，上萬間學校停課。

菲律賓訊問報、拉普勒新聞網等報導，呂宋島、維薩亞斯群島（Visayas）、民答那峨島（Mindanao）許多地區出現災情，受災需疏散的確切人數仍在確認中，但已知光是南部馬吉丹奧省（Maguindanao）22日就有30多萬戶須撤至避難收容據點，因為連日豪雨淹沒大多數村莊。

那牙市（Naga）部分地區出現嚴重淹水，儘管當局早已向高風險地區發布強制撤離令，但由於缺乏橫越洪水地區的車輛，群眾難以前往指定地點。那牙市政府22日晚間透過臉書說明，迫切需要政府與私人單位提供能在水深3至6英尺（約91至183公分）移動的車輛與資產。

當地居民賽森（Jocel Sayson）透露，洪水早已淹到2樓，且通常並不會撤離，因為過往不會發生這種淹水災情。其他地區的居民則稱，水位上升太快，淹水情況嚴重，還有人稱這是35年來第一次水淹進家中。

內政部長雷穆拉（Jonvic Remulla）22日表示，由於天氣狀況影響，建議呂宋島地方政府單位，各級學校停課至23日；依據教育部數據，自21日以來已有1萬7764間學校面授課程停課，約738萬名學生受影響。除了大雨淹水，也有部分地區停電，部分地區發生山崩導致道路交通中斷。農業部也預估此次風災可能損壞超過100萬公頃農田。

民航局則稱，呂宋島、維薩亞斯群島22日取消20多個航班，影響1000多名旅客。另外，多間航空公司也已取消23日航班，包括菲律賓航空，那牙機場4架航班計畫取消，比科爾國際機場（Bicol International Airport）所有航班取消。

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