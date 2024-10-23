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潭美環流雨彈掃台「降雨熱區曝」　專家示警：風力驚人

▲▼潭美颱風外圍環流的東北風合併大陸冷高壓前緣的東北季風，台灣海峽這一側又有地形狹管效應，風力更強。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

▲潭美颱風外圍環流的東北風，合併大陸冷高壓前緣的東北季風，風力更強。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

潭美颱風目前持續朝西移動，侵台機率低，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，颱風外圍環流的東北風合併大陸冷高壓前緣的東北季風，加上氣壓梯度增大，讓台灣附近的風勢相當強勁，台灣海峽這一側又有地形狹管效應，風力更強。

吳聖宇在其臉書「天氣職人-吳聖宇」發文表示，迎風面基隆北海岸、大台北、宜蘭等地，今天雨量也逐漸累積，部分地形上有可能累積到大雨或豪雨等級的降雨量。目前的降雨西邊下到桃園，東邊下到宜蘭，接下來降雨區應該會再擴大，包括新竹、花蓮、台東等地區的降雨逐漸出現。

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他表示，明天潭美颱風進入南海逐漸向西移動，颱風北側外圍環流的水氣湧入會更明顯一些，配合大陸高壓東北季風，迎風面雨勢將會是最明顯的一天，尤其是宜蘭、花蓮一帶，有可能出現豪雨或大豪雨等級的降雨量。

▲▼潭美颱風外圍環流的東北風合併大陸冷高壓前緣的東北季風，台灣海峽這一側又有地形狹管效應，風力更強。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

▲未來降雨預測。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

他進一步表示，基隆北海岸、東北角一帶也可能會有大雨或豪雨，桃竹山區、台東及恆春半島有局部大雨，新竹以南到高屏一帶受到地形屏障，降雨並不明顯。

風力也會持續偏強，吳聖宇指出，台灣海峽這一側從台南以北到大台北沿岸、離島澎湖金門馬祖等地，以及東南部沿岸、恆春半島、綠島蘭嶼持續有8至10級或以上強陣風機會，風的部分也要特別注意。

▲▼潭美颱風外圍環流的東北風合併大陸冷高壓前緣的東北季風，台灣海峽這一側又有地形狹管效應，風力更強。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

▲潭美颱風為台灣各地及沿海帶來顯著的強風。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

潭美颱風周五逐漸開始遠離，吳聖宇說，北邊帶來東北季風的大陸高壓也將向東移動，台灣附近風向漸轉為偏東風，降雨量會減少許多。不過，東半部的宜花東仍可能有局部大雨的機會，風力也會逐漸減小。

他說，西半部沿岸因為風向轉變而逐漸進入背風面，上半天可能還有較大的陣風，下半天之後風力就會明顯小下來，潭美颱風對台灣整體的影響也會告一段落。

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