怕重要訊息漏了！他不敢關LINE「1功能」崩潰：從早被吵到晚

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

多數台人都是用LINE當做溝通工具，但有些功能令用戶反感。就有家長表示，小孩班上家長建了個交流群，群裡有位幹部，每天都不斷地用「1功能」，讓人超困擾，因為靜音模式根本沒用，如果關掉功能，又可能會不小心漏掉其他重要訊息。貼文一出，有人秒點頭共鳴，「超討厭LINE的@all功能。」

有家長在Dcard的親子板發文，「求救！孩子班群組，家長瘋狂@all」，小孩班上家長創了一個交流群，就有一位幹部，每天都不斷地「@all」，「從早到晚無休止，同一件事不斷重複『@all』，回收訊息再『@all』一次。」惱人的是，開了靜音模式仍會收到通知，但如果關閉 @all 功能，又怕會收不到其他群組真正重要的訊息。

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貼文一出，許多爸媽們秒懂，「就找個理由說請不要用@all，例如因為會影響到你工作或休息，家長來自各行各業，請互相體諒，謝謝大家」、「傾向打不過就加入！一起@all」、「換作是我，會私下聯繫其他家長，自行另組一個社群（事先立下規矩，只能po班級相關的資訊），然後封鎖目前這個群組」、「退群，這種群我不會進，我只會加老師開的班級群」、「不加家長群+1，家長群都一堆蝦咖。」

還有人建議，「進入該群組，右上角三條線→設定→關閉提醒，該群組會靜音。接下來只要定期去看這個群組的訊息就好，其他時間休息、工作，來得及參加的活動參加，來不及就算了。」

事實上，「@all」功能不只一次被詬病，就曾有網友抱怨，平時都會將手機關靜音，不想要被訊息打擾，但如果被@all，還是會顯示「被標記」。他認為，如果是很重要的事情才@all也就算了，但更多時候明明不是多重要的事情，卻總有人會在公司的LINE群組@all。