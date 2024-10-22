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穿無鋼圈內衣回家！媽喊不檢點「老公會不喜歡」　她被罵到哭

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO因為穿無鋼圈內衣，被媽媽指責不檢點。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

穿無鋼圈內衣通常會比鋼圈內衣還要舒服一點，近日有網友發文表示，她以前都是穿鋼圈內衣，但最近開始網購後，發現了「新天地」，覺得無鋼圈內衣真的很舒服，只是沒想到媽媽得知後，卻指責她不檢點，讓她很錯愕。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「穿無鋼圈內衣被媽媽羞辱」為標題發文，提到以前都是媽媽帶她去專櫃買內衣，所以她每次都是購買鋼圈內衣。不過上了大學後，她開始逛網購，發現上面有很多款無鋼圈內衣，於是就買了一件試試看。

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原PO透露，她穿了之後，真的覺得「回不去」了，原來無鋼圈內衣是這麼舒服的。只是她後來放假回家時，媽媽一看到她的內衣就生氣，罵她為什麼要買來路不明的內衣？還說她不檢點，以後老公看到她胸部下垂會不喜歡。聞言，原PO忍不住流淚，也不解自己為什麼只是穿自己喜歡的內衣，也要被罵成這樣。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當然不會因此下垂，舒服才是最重要的，你媽媽講話真的過分了」、「你媽好傳統」、「只能說內衣在進化 ，思維也要跟上啊」、「我很大也是穿無鋼圈的」、「請搖搖媽媽的肩膀，讓她醒醒！女生的胸部是為了取悅別的男人用的嗎」、「跟你媽媽科普一下，現在內衣越做越好，對女性友好程度越來越高了」。

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