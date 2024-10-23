現場畫面曝！東北季風發威苗栗整排路樹倒了　網：比颱風還可怕

▲東北季風發威，苗栗市經國路一排樟樹被連根拔起。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

東北季風來襲威力大！苗栗縣空曠地區今（23）日上午不時出現瞬間強風，造成苗栗市經國路一整排5棵路樹、頭份市永貞國小人行道上1棵榕樹，禁不住強風吹打，連根拔起瞬間傾倒，讓路人驚嘆：簡直比颱風的威力還驚人！

中央氣象署預報，今天東北風明顯偏強，臺南以北沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有9至11級強陣風，各地空曠地區都能感受到強勁東北季風的威力。

▲東北季風發威，苗栗市經國路一排樟樹被連根拔起。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗市經國路、苗栗縣消防局辦公廳舍附近，疑因人行道旁排水溝挖掘工程，人行道旁的樟樹有一半的護土被移除，樹根失去原有保護力，東北季風來襲，加上有後龍溪河谷引進海風的交互作用，有5棵大樟樹連根拔起傾倒，幸好未砸中人車。

▲東北季風發威，頭份市永貞國小人行道一顆榕樹被連根拔起，幸運未砸中人車。（圖／翻攝臉書我是頭份人）

另外，頭份市永貞國小圍牆旁一顆大榕樹，一早也被民眾發現遭強風連根拔起，整顆樹幹懸空在圍牆上，幸好未朝馬路一側傾倒，旁邊2輛停放的轎車逃過一劫，校舍也未受損。有網友將相片貼文開玩笑說：「應該是要放假，樹都翻牆了要上課！比山陀兒颱風假時的風還大！」