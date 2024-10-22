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社會 社會焦點 保障人權

殉職所長火化！長女跟媽媽進撿骨室　帶爸爸骨灰準備進「新家」

▲▼ 火化 。（圖／記者陳以昇攝）

▲劉宗鑫告別式後送往火葬場火化。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市土城分局清水派出所38歲所長劉宗鑫，9月30日執行巡邏勤務時，遭30歲女毒蟲陳嘉瑩開車拖行，不幸重傷殉職。今（22）日新北市立殯儀館舉行告別式，儀式結束後送往火葬場火化，長女與媽媽一起進撿骨室，隨後葬儀社人員幫拿骨灰罈，與家屬一起送往靈骨塔安奉。

劉宗鑫從警約10年，擔任土城分局清水派出所所長，9月30日外出巡邏，在盤查可疑車輛時，女毒蟲陳嘉瑩因擔心繳不出罰金，猛踩油門將劉宗鑫拖行500公尺，期間兩度撞擊路旁捷運施工護欄，導致劉全身骨折、重傷慘死。

▲新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫殉職，遺體今火化，妻女痛喊「火來了快跑」。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫殉職，遺體今火化，妻女痛喊「火來了快跑」。（圖／記者陳以昇攝）

新北市警局今上午在市立殯儀館舉行告別式，劉宗鑫遺孀，以及年僅4歲、1歲的一對年幼女兒也到場追悼亡父，遺孀身穿黑衣，手上還抱著1歲的小女兒，4歲的長女上前抱住媽媽和妹妹給予安慰。告別式結束後，劉宗鑫的遺體送往火葬場火化，4歲長女則是在親友的引導下跪地喊「火來了趕快跑」、「火來了快走」。

稍早火化結束，長女跟著媽媽進去撿骨室，隨後葬儀社人員幫拿骨灰罈，與母女離開一起搭車離開，將骨灰罈送往靈骨塔安奉。

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