9月全台詐騙金額119億！刑事局攜手國泰金建立金融詐騙偵測模型

▲刑事局長周幼偉與國泰金控總經理李長庚簽署合作意向書共同阻詐。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

刑事局「打詐儀錶板」數據 顯示，全台今年9月份詐騙受理案件就將近1.8萬件，當月民眾財損總額118.7億元，等同每天遭詐騙金額逾3.9億元。為此，刑事局與國泰金攜手出擊，刑事局長周幼偉與國泰金控總經理李長庚共同簽署「金融治安風險聯防合作意向書」，建立金融詐騙偵測模型，應用國泰集團資源守護逾1500萬客戶財產安全，警方透過與金融業者合作建立阻詐防線，打造「金融治安守護網」，全力防護台灣民眾資產。

刑事局和國泰金控透過建立數位通路異常偵測模型訓練，雙方利用風險建模方式提升偵測效益，推動全方位「資訊偵測網」，由國泰透過網路系統即時提供AI模型偵測各類數位登入異常警示資訊，讓刑事局能立即掌握最新情資，毋須等待產生實際金流，就能針對異常的金融數位行為監控即早攔阻。警方更可對AI模型資訊準確度，提供回饋及改進建議。

二是建立ATM防詐車手預警通報機制，針對可疑帳戶於ATM操作時進行即時通報，幫助警方迅速到場攔截車手，讓車手取款等同自投羅網。

刑事局也將定期提供「疑涉詐欺帳戶」名單，如民眾匯款至涉詐境內帳戶，銀行員將溫韾提醒並通知警員到場，國泰各子公司亦同步進行風險控管，避免出現漏網之魚。

刑事局與國泰金控期能透過本次合作再升級，協助提前防阻詐騙、降低打詐社會成本，也希望能號召金融同業一起加入，全力守護台灣民眾資產。另國泰金攜手集團子公司全面阻詐，併聯手中信、玉山及新光等同業，透過金融科技創新，上述措施半年啟動為期5個月，國泰世華銀行去年臨櫃攔阻詐騙金額逾12.8億元，位居金融業之冠。



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