空拍照曝！裡冷林道大崩塌初步搶通　林業保育署：地質不穩勿入

▲裡冷林道不堪颱風及地震襲擊，今年發生大崩塌，日前已經初步搶通，但林業保育署仍呼籲，「地質不穩暫勿進入」。（圖／林業保育署台中分署提供）



記者游瓊華／台中報導

受到今年4月花蓮地震及凱米颱風豪雨影響，裡冷林道今年8月發生大型崩塌，該路段受土砂掩埋約140公尺。林業及自然保育署台中分署今天公布空拍畫面，表示10月20日已完成初步搶通作業，但邊坡仍處極度不穩定狀態，隨時有土石崩落情況發生，呼籲民眾暫勿進入該林道。

▲新生崩塌坡面目前仍屬極度不穩定狀態，搶通過程中仍不時發生土石崩落。（圖／林業保育署台中分署提供）



林業保育署台中分署表示，今年8月4日裡冷林道18.4K邊坡發生崩塌，大量土石崩落掩埋林道，崩塌範圍自路面向上延伸約150公尺，前委託調查團隊空拍分析，新生崩塌坡面目前仍屬極度不穩定狀態，搶通過程中仍不時發生土石崩落，歷經多次困難，終於10月20日完成初步搶通。

台中分署指出，崩塌路段地質破碎，搶通後崩塌落石風險仍極高，為維繫國有林森林經營基礎路網功能及保障通行安全，分署已編列114年度經費辦理該路段崩塌地處理工程規劃作業；目前該林道19K至37K路段尚有改善工程施工，林道沿線大型機具及工程車輛進出頻繁，加以山區午後天氣多變，為維護民眾安全，呼籲民眾暫勿進入。