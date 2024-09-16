最美月曆開賣！林業署2025《島原生境》月曆限時預購

▲林業署2025年月曆和桌曆開放預購。（圖／林業保育署提供）

記者楊惠琪／台北報導

每年都造成搶購熱潮的林業保育署文青月曆開賣！為推廣台灣原生植物，2025年以《島原生境》為主題，精選濱海、城鄉、淺山以及中、高海拔共65種木本植物，並首度以印花設計的概念，將這些原生植物轉化為貼近生活的植景紋樣。即日起至9月29日24時止，《島原生境》月曆與桌曆限時不限量開放線上預購。

林業保育署表示，2025年《島原生境》月曆由署內同仁共同發想，由拾蒔生活工作室透過印花設計的概念，重新解構原生植物的細緻姿態，將植物的花、果或葉轉化為圖樣紋理，呈現台灣限定的植景畫布，月曆中的動植物插畫特徵皆經專家審定，並以質樸雅緻的視覺呈現。

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▲林業署2025年月曆精選台灣65種木本植物。（圖／林業保育署提供）

林業保育署指出，12個月份各以不同的視角賞讀植物，1至6月以明亮色彩呈現年節喜悅與春夏的輕盈氛圍，7至12月則以大地色調點綴秋冬的季節變化，展現盛夏過後的內斂之美，每月的主題短詩，則將自然與文字融為一體。

林業保育署說，2025《島原生境》月曆有別以往的尺寸，以長52公分、寬33.5公分的視覺比例，讓植物風景輕巧地融入生活空間，並設計以掛式線圈形式，附有撕線設計，讓月曆不僅可以整本留存，更方便將每月的植景紋樣撕下珍藏或另作包裝手作等紙材的運用。

2025《島原生境》月曆與桌曆即日起至9月29日24時止開放預購，預購與販售通路包含：全台各地多家獨立書店共組的「友善書業合作社」、國家書店、五南文化廣場以及林業保育署的網站通路「森林好好玩」，月曆與桌曆預購皆「限時不限量」，完成品預計於12月上中旬出貨，屆時僅保留少量現貨在各實體通路販售。每份設計皆附紙盒包裝，月曆每份定價398元，桌曆每份388元。

