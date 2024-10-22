才面試上航空公司！朝陽科大生閃違規BMW撞電桿亡　校方悲慟

▲台中就讀朝陽科技大學4年級的張姓男大生，昨天下午為了閃違規車輛，撞上電線桿當場死亡。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中大里區昨（21）日下午發生一起死亡車禍，一名張姓男大生騎車行經環中東路時，為了閃避一輛違規迴轉BMW，失控撞上電線桿慘死。據了解，死者就讀朝陽科技大學航空機械系四年級，明年就要畢業，且已經提前面試上航空公司，前途一片看好，未料遭遇橫禍，年輕生命就此畫下句點。

根據警方初步調查，張姓男大生21日下午4時許駕車沿著大里區環中東路七段南往北直行，在經過西湖路187巷巷口時，遇到61歲陳男駕駛著白色BMW休旅車，從環中東路北往南方向違規迴轉，張生為了閃避BMW，失控撞上一旁小路電線桿，頭顱破裂變形，送醫急救仍回天乏術。

校方在昨日晚間接獲消息悲慟不已，緊急協助聯絡家屬。據悉，張男就讀航空機械系四年級，也已經面試上航空公司，英文成績好，準備畢業後投入航空業，家屬及師長同學接獲噩耗都悲痛萬分，無法接受這個事實，校方除了全力協助家屬處理善後事宜，也希望檢警能釐清車禍原因，並針對不幸罹難同學的班級進行後續關懷輔導。

可惡的是，肇事的陳男在案發後不旦沒下車查看，還踩油門逃逸，案發後6小時，警方循線找到肇事陳男，依過失致死罪嫌將陳男移送法辦。

▲肇事陳男的BMW。