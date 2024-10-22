快訊／高雄30日大範圍停水降壓！7區11hrs沒水用　9.9萬戶受影響

▲高雄30日有7行政區停水降壓。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人預備儲水！自來水公司辦理鳳山淨水廠電氣設備檢驗，與此同時一併辦理管線維修，預計30日上午8點起，有6個行政區將停止供水、降壓11小時，旗津區位於管末高地則停水13小時，屆時將有9.9萬用戶受影響。

依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，用電場所每6個月至少檢驗一次，每年應至少停電檢驗一次。10月30日除鳳山淨水廠辦理電氣設備檢驗外，將一併辦理小港區東林路1500mm管線維修、鳳山廠中區計量管網水量計增設，屆時需停止供水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水公司指出，預計停水時間為30日上午8點至晚間7點，旗津區管末高地則是停水至晚間9點；工業區停水至隔日清晨4點，影響供水時間總計11至13小時小時，工業區則是20小時。有6.2萬戶停水，3.7萬戶降壓，合計9.9萬戶受影響。

水公司強調，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

影響時間、區域：

【停水】10月30日上午8點至晚間7點

小港區：港口、港明、港后、港墘、港南、港興、港正、小港、大苓、三苓、龍鳳、鳳鳴、鳳林、鳳森、鳳源、鳳興、鳳宮、順苓(沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域)、正苓(沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域)、二苓(沿海路以西區域)、店鎮(沿海路以西區域)。

前鎮區：鎮北、振興、建隆、忠純、興邦、鎮中、前鎮、鎮榮、鎮昌、鎮海、平等、鎮陽、鎮東、明孝、草衙、明義、平昌、信德、興仁、興化、信義、明道、明禮、仁愛、德昌、明正。

苓雅區：苓雅、苓昇

鼓山區：哨船頭

工業區：大發、林園及和發產業園區(大發基地)

【停水】10月30日上午8點至晚間9點

旗津區：全區

【停水】10月30日上午8點至10月31日清晨4點

工業區：臨海工業區(工業用水)

【降壓】10月30日上午8點至晚間7點

鼓山區：九如四路以南、鼓山路以西(哨船頭里除外)

鹽埕區：全區

前金區：社東、國民、林投、後金、新生、社西、博孝

苓雅區：意誠、鼓中、田西、苓中、博仁、苓洲、城北、苓東