高雄夾娃娃機店出現「Labubu怪盜」　搜刮80隻公仔變賣

▲高雄三民區出現專偷Labubu公仔的慣竊。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台主小心了！高雄市三民區出現慣竊，到各家夾娃娃機店搜刮現正當紅的「Labubu」公仔。警方日前獲報後展開偵辦，昨(21日)逮獲一名許姓男子到案說明。許男承認到各夾娃娃機店家狂偷了80隻Labubu，一隻以1000元至2000元不等金額變賣，總計賺取7萬多元，警方訊後依竊盜罪嫌函請高雄地檢署偵辦。

▲▼Labubu公仔當紅，竊嫌鎖定公仔犯案。（圖／記者許宥孺翻攝）

三民一分局20日凌晨4點接獲報案，店家指出位於建國二路的娃娃機店，放置於機台上的公仔遭竊，透過監視器畫面，可以看到一名男子先是拿起Labubu查看許久，接著連偷5盒，接著又順手撈了旁邊的6盒公仔。

警方調閱監視器，發現竊嫌特徵與轄內慣竊21歲許姓男子相符，21日下午3點循線前往許男住處，許男開門後驚見是警方找上門，坦承因無業缺錢花用，才會心生歹念，鎖定近期人氣很高的泡泡馬特公仔IP「Labubu」下手，在轄區多間娃娃機店偷了約80多盒公仔，每隻以1000元至2000元不等金額變賣，總共賺取7萬多元。警方訊後依竊盜罪嫌函請高雄地檢署偵辦。

▲警方逮獲許姓竊嫌，訊後函送法辦。（圖／記者許宥孺翻攝）