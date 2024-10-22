2025蛇年財運亨通大翻身！「4生肖」財神爺眷顧投資、創業發大財　

▲「4生肖」財神爺眷顧投資、創業發大財。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／整理報導

2025乙巳蛇年將至，不論是上班族、老闆們都十分關心財運，《搜狐網》運勢專欄點出，根據五行相生相剋、生肖間相互影響的原則下，將有四個生肖的財運最好，是累積財富的最好時機！

第4名：生肖猴

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猴與蛇在五行上構成「六合」，意味著雙方順在深層的合作與互補。猴年出生的人機智靈活、擅長隨機應變，蛇年的沈穩與睿智將為生肖猴提供堅實的後盾，使其在複雜多變的市場環境中游刃有餘，無論是從事貿易、諮詢還是藝術創作，屬猴的人都能憑藉敏銳的洞察力和高超的交際手段，開拓廣闊的發展空間，財富累積速度驚人。

第3名：生肖馬

馬在五行中屬火，與蛇的屬性相同，形成比肩格局，象徵著力量與熱情的匯聚。馬年出生的人性格開朗、追求自由，蛇年的深思熟慮將促使他們在投資決策上更為慎重，減少衝動行為，提高成功率。尤其在房地產、旅遊等行業，生肖馬的人可能會發現新的盈利模式，實現資產翻倍，蛇年建議屬馬的朋友保持樂觀態度，勇於接受新挑戰，但也要注意控制成本，防止資金鏈斷裂。

第2名：生肖虎

虎與蛇在生肖中並無直接的五行關係，但虎人天生具有的領袖氣質和勇往直前的精神，加上蛇年的細緻周密，兩者相輔相成，生肖虎的人在蛇年有望透過自身的努力不懈，在職場上取得重大突破，尤其是在管理階層或是獨立經營領域，能夠吸引更多資源和關注，帶來更多的被動收入，同時，建議屬虎的人注重團隊合作，學會傾聽他人意見，避免單打獨鬥帶來限制。

第1名：生肖鼠

鼠在五行中屬水，而蛇屬火，水火之間看似相剋其實又有相助之處。鼠年出生的人思維敏捷、反應迅速，蛇年的靈動與智慧將進一步激發生肖鼠的人商業敏感度，尤其在投資、創業領域表現出色，對於涉足科技業、互聯網產業的生肖鼠的人，極有可能在這一年抓到難得一見的機會，實現財富快速增長。



