擺脫窮忙人生！5%有錢人的致富心法大公開：快樂控制力高、有運動習慣、不盲從

▲有錢人與窮人最大的差異並非能力，而是「心理」。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

想成為5%的有錢人，而不是95%的窮人？關鍵不在於努力程度，而在於思維！ 一個念頭之差，一個行動之異，便決定了財富的走向。暢銷書作家鄭寅鎬深入訪談50多位富豪，揭開他們致富的秘密，發現有錢人與窮人最大的差異並非能力，而是「心理」，他將獲得的答案寫在《有錢人的書櫃總有一本心理學書：打造你的「易富」體質，成為掌握財富的5%人！》，掌握有錢人的思考模式與行動策略！

願意為了家人花錢、有運動習慣

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通常提到「有錢人」，人們就會聯想到那些不需要進行什麼特別的活動，憑著累積下來的財富就能搭遊艇和專機，叫私人教練和整形外科醫生到家中，或悠閒地在游泳池、溜冰場、高爾夫球場、飯店餐廳消磨時間的有錢人的樣子，但真實的有錢人並非如想像中那般紙醉金迷。全球著名的財富學專家湯瑪斯·史丹利博士（Thomas Stanley）曾反駁道：「在美國成功的有錢人大部分都是白手起家，他們住在中產階級的社區，開著中低價的汽車或二手車，而不是高級轎車。」

有錢人並非不享受生活，而是將財富投注在真正重要的事物上，例如：願意為家人提供優質的生活，積極參與運動，維持身心健康，這展現了他們對生活品質及長遠目標的重視，而非盲目追求奢華享受，光是看每年《富比士》評選的全球富豪榜上提到的富豪，就可以發現沒有一個人過胖，這是因為肥胖的人受到外部信號的影響大於從自己身體裡發出的信號，導致他們對快樂的控制能力下降，因此減肥的失敗率很高。

有錢人對時間很敏感

有錢人對時間很敏感，會將零散的時間利用得非常極致，不但會花錢買時間，還會花錢買精力，用各種方法讓自己不要耗費精力，保持在高產能的狀態裡，在同樣的時間內不是全然放在一件工作上，而是構建工作系統，讓自己保持好的精力、能量才能好好管理。

窮人做美夢，有錢人做惡夢

有錢人和普通人最大的區別並不僅僅在於銀行賬戶上的數字，而是在於他們對金錢的理解和運用方式。

窮人往往將金錢視為解決眼前問題的工具，渴望「中樂透」一夜暴富擺脫困境；然而，富裕人士則將金錢視為創造更多價值的槓桿。他們更傾向於穩健的財務規劃，而非投機性的賭博。保險對他們而言，並非單純的風險規避，而是財富保值增值的策略，它如同一個安全網，能讓有錢人更積極地探索高風險、高回報的投資機會，在追求財富增長的同時，也能有效降低意外風險帶來的衝擊。

窮人向專家尋求答案，有錢人自己尋找答案

窮人往往仰賴外部專家提供現成答案，尋求解決問題的途徑。他們較容易受市場輿論和短期趨勢影響，對權威意見的依賴度較高，即使這些意見並非總是準確可靠，這使得他們在面對經濟變動或投資決策時，容易受到不確定因素的影響，難以形成獨立的判斷。

與此相對，有錢人更傾向於自主研究和獨立思考，他們不盲目追隨專家意見或市場趨勢，而是基於自身經驗和深入的市場分析，做出更具前瞻性的決策，更能承受短期波動，並著眼於長遠的價值創造，而非追求短期利益最大化，這種獨立判斷力和長遠視野，是他們在財富累積過程中取得成功的關鍵因素之一。