撞擊瞬間曝！男大生閃違規BMW爆頭亡　他踩油門落跑喊：不知有車禍

記者許權毅、戴若涵／台中報導

台中市大里區環中東路、西湖路187巷口發生一起奪命車禍！一名張姓男大生為了閃避一輛違規迴轉的白色BMW，失控撞上電線桿慘死。稍早撞擊畫面曝光，只見張姓男大生閃避時急踩煞車，路面上還揚起陣陣沙塵。

根據警方初步調查，21歲張姓男大生就讀於朝陽科技大學，21日下午4時08分他沿著大里區環中東路七段南往北直行，行經西湖路187巷巷口時，突遇61歲陳男駕駛著白色BMW休旅車從環中東路北往南方向違規迴轉。

張姓男大生為了閃避BMW方向盤急偏，沒想到卻衝入一旁的小路猛撞電線桿，人當場頭顱破裂變形、失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重不幸宣告不治。

▲台中男大生為閃違規車輛，自撞電線桿慘死。（圖／記者許權毅翻攝）

而肇事的白色BMW陳姓駕駛從事業務工作，他到案時向警方避重就輕地表示，自己並不知道有車禍的發生，但這番說詞被他車內的行車紀錄器給打臉，事發當下他聽見張姓男大生的煞車聲時，還先踩了一下煞車，喊「唉唷唉唷，唉唷唉唷」接著冒出一句「安餒啊，算了」再踩油門加速離開現場。

另一角度的監視器畫面也拍到，事發時陳男突然一個違規大迴轉，張姓男大生疑似來不及閃，重踩煞車後衝入小路內，路面上還高高揚起沙塵。而案發後6小時，警方循線找到肇事陳男，依過失致死罪嫌將他移送法辦。

▲台中男大生閃違規車撞電桿亡！肇事BMW駕駛冷血稱「算了」落跑。（圖／記者許權毅翻攝，下同）