新北殉職所長劉宗鑫今公祭　大女兒問老天爺「可以讓爸爸回來嗎」

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

新北市土城分局清水派出所38歲所長劉宗鑫，9月30日執行巡邏勤務時，遭30歲女毒蟲陳嘉瑩開車拖行，不幸重傷殉職。今（22）日新北市立殯儀館舉行劉宗鑫告別式，劉的遺孀、以及2名年幼的女兒也身穿黑衣到場，現場播放影片，年僅4歲的大女兒對著天空大喊「我想你快點回來，老天爺可以讓爸爸回來嗎，拜託你老天爺」，讓在場人員頻頻拭淚。

▲4歲的大女兒對著天空大喊「老天爺可以讓爸爸回來嗎」。（圖／記者陸運陞攝）

劉宗鑫從警約10年，擔任土城分局清水派出所所長，9月30日晚間正值颱風襲台，劉不畏風雨仍駕車外出巡邏，未料在盤查可疑車輛時，女毒蟲陳嘉瑩僅因擔心繳不出罰金，竟猛踩油門將劉宗鑫拖行500公尺，期間兩度撞擊路旁捷運施工護欄，導致劉全身骨折、重傷慘死。

▲劉宗鑫遺孀以及年幼的女兒緊緊相擁。（圖／記者陸運陞攝）

新北市警局今上午在市立殯儀館舉行告別式，劉宗鑫遺孀，以及年僅4歲、1歲的一對年幼女兒也到場追悼亡父，遺孀身穿黑衣，手上還抱著1歲的小女兒，4歲的長女上前抱住媽媽和妹妹給予安慰。場面令人動容鼻酸。

現場播放追思影片，長女對著天空大喊「我想你快點回來，老天爺可以讓爸爸回來嗎，拜託你老天爺」，讓在場人員頻頻拭淚。

會場中以AI生成的劉宗鑫，也向親友、長官告別，「我無法再與大家一起並肩作戰了，這次的執勤我最終沒能回來，但我知道，你們一定會代替我完成守護治安的任務，為我們捍衛的這片土地伸張正義，記得剛加入警察團隊時，學長告訴我，當警察是一份使命，不僅是保護我們的家人，也是保護每一個無辜的生命，我一直銘記這句話，把它當做我的信條」。

影片中劉宗鑫說，「那一天，我緊抓著犯嫌不放，直到撞到護欄那一刻，我都沒有猶豫，我知道如果放過他，可能會有其他無辜市民受傷，我選擇勇往直前，因為我相信這是我們的責任，更相信正義最終會戰勝邪惡，對不起，這次未能全身而退，但我很榮幸能在這條路上，盡到自己的責任」。